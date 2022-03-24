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В России резко вырос спрос на летнюю резину

В России резко вырос спрос на летнюю резину - РИА Новости, 24.03.2022

В России резко вырос спрос на летнюю резину

Летние автомобильные шины подорожали более чем на треть по сравнению с прошлым годом, однако спрос растет на фоне сообщений о приостановке работы в РФ крупных... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:43

2022-03-24T09:43

2022-03-24T09:43

авто

россия

санкции

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Летние автомобильные шины подорожали более чем на треть по сравнению с прошлым годом, однако спрос растет на фоне сообщений о приостановке работы в РФ крупных производителей шин и ослабления рубля, рассказала РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец."В среднем стоимость летней резины с начала года увеличилась на 15-20%, а интерес к покупке этой продукции вырос в два раза. Автолюбители страны стали активно скупать летнюю резину на фоне ослабления рубля и новостей от крупных производителей шин о приостановке своей деятельности. В этом году спрос и цены выросли еще до начала сезона, который приходится на середину марта. Относительно прошлого года стоимость шин увеличилась на 36%, а предложение сократилось на 10%", - сказала Погребец.По ее словам, эксперты отмечают, что это только первая волна удорожания шинной продукции. При этом сложно спрогнозировать, что будет дальше с предложением и ценами на резину. Если рубль стабилизируется или даже слегка укрепится, начавшиеся перебои в производстве и поставках шин продолжат свое негативное влияние на рынок, прогнозируют аналитики.В связи с событиями на Украине о различных ограничениях в деятельности или приостановке работы в РФ объявили такие крупные производители шин, как Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental, Nokian Tyres, Yokohama.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, санкции