https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779939602.html

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации - РИА Новости, 24.03.2022

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине, заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:19

2022-03-24T20:19

2022-03-24T22:17

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине, заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо."Сегодня Канада усиливает давления на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное вторжение", - сказал Трюдо в ходе пресс-конференции, которую транслировали канадские телеканалы.Трюдо добавил, что Канада продолжит работать совместно со своими партнерами и союзниками, чтобы "привлекать к ответственности" РФ за проводимую ею специальную военную операцию на Украине, одновременно с этим и далее поддерживая Киев.Кроме того, Канада в ближайшие дни введет запрет на экспорт определенных товаров в РФ, говорится в заявлении пресс-службы канадского правительства."Ввести в ближайшие дни новые запреты в рамках специальных экономических мер, чтобы запретить экспорт определенных товаров и технологий в Россию с целью подорвать и разрушить возможности российской армии", - говорится в распространенном заявлении.Соответствующие меры планируется принять в качестве ответа на российскую спецоперацию на Украине, говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779894275.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, канада, совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии, украина