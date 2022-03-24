Рейтинг@Mail.ru
Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779939602.html
Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации
Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации - РИА Новости, 24.03.2022
Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации
Власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине, заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:19
2022-03-24T22:17
россия
канада
совет федерации рф
в мире
санкции в отношении россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине, заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо."Сегодня Канада усиливает давления на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное вторжение", - сказал Трюдо в ходе пресс-конференции, которую транслировали канадские телеканалы.Трюдо добавил, что Канада продолжит работать совместно со своими партнерами и союзниками, чтобы "привлекать к ответственности" РФ за проводимую ею специальную военную операцию на Украине, одновременно с этим и далее поддерживая Киев.Кроме того, Канада в ближайшие дни введет запрет на экспорт определенных товаров в РФ, говорится в заявлении пресс-службы канадского правительства."Ввести в ближайшие дни новые запреты в рамках специальных экономических мер, чтобы запретить экспорт определенных товаров и технологий в Россию с целью подорвать и разрушить возможности российской армии", - говорится в распространенном заявлении.Соответствующие меры планируется принять в качестве ответа на российскую спецоперацию на Украине, говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779894275.html
https://ria.ru/20220324/slutskiy-1779937149.html
россия
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии, украина
20:19 24.03.2022 (обновлено: 22:17 24.03.2022)
 
Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине, заявил в четверг премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
"Сегодня Канада усиливает давления на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное вторжение", - сказал Трюдо в ходе пресс-конференции, которую транслировали канадские телеканалы.
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:50
Минфин США заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ
Трюдо добавил, что Канада продолжит работать совместно со своими партнерами и союзниками, чтобы "привлекать к ответственности" РФ за проводимую ею специальную военную операцию на Украине, одновременно с этим и далее поддерживая Киев.
Кроме того, Канада в ближайшие дни введет запрет на экспорт определенных товаров в РФ, говорится в заявлении пресс-службы канадского правительства.
"Ввести в ближайшие дни новые запреты в рамках специальных экономических мер, чтобы запретить экспорт определенных товаров и технологий в Россию с целью подорвать и разрушить возможности российской армии", - говорится в распространенном заявлении.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:07
Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва
Соответствующие меры планируется принять в качестве ответа на российскую спецоперацию на Украине, говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
РоссияКанадаСовет Федерации РФВ миреСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала