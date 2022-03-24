https://ria.ru/20220324/samarskiy_universitet-1779798288.html

В России разработали новый вид микролинз для оптических элементов

В России разработали новый вид микролинз для оптических элементов - РИА Новости, 24.03.2022

В России разработали новый вид микролинз для оптических элементов

Ученые Самарского университета разработали новый вид микролинз, которые позволят увеличить эффективность оптических элементов, применяемых в микроэлектронике,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:05

2022-03-24T11:05

2022-03-24T11:06

наука

технологии

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САМАРА, 24 мар — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали новый вид микролинз, которые позволят увеличить эффективность оптических элементов, применяемых в микроэлектронике, медицине, сообщает пресс-служба вуза.Уточняется, что новые микролинзы, обладающие уникальной структурой, позволяют в два раза увеличить эффективность оптических элементов с точки зрения их пропускной способности и могут найти применение не только в оптических пинцетах, но и в различных датчиках и сенсорах, в том числе для смартфонов, а также в медицинском и телекоммуникационном оборудовании. Исследования проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда и программы развития Самарского университета им. Королева на 2021-2030 годы в рамках государственной программы "Приоритет-2030"."В рамках нашего исследования была разработана оригинальная структура металинз, позволяющая в два раза увеличить дифракционную эффективность оптического элемента и создавать световые поля с заданными новыми свойствами. Данные металинзы могут применяться в оптических пинцетах, лазерных микроскопах, в медицинском оборудовании — например, для более точного удаления лазером биотканей при проведении операций на глазах, а также в сфере микроэлектроники — для создания различных миниатюрных сенсоров и датчиков, в том числе гироскопов и акселерометров для смартфонов, и в сфере телекоммуникаций — например, для мультиплексирования, то есть, уплотнения каналов оптоволоконных линий", — цитирует пресс-служба одного из авторов исследования доцента кафедры технической кибернетики Самарского университета Дмитрия Савельева.По словам научного сотрудника Института систем обработки изображений РАН Сергея Дегтярева, использование таких металинз дает возможность расширить диапазон манипуляций с микрообъектами, что позволяет говорить о создании новой разновидности оптического пинцета."Разработанные нами металинзы также показали возможность получения обратного потока энергии, то есть, в этом случае световая энергия частично распространяется в направлении к источнику, а это можно использовать для оптического микроманипулирования. То есть, по сути — это новая форма оптической ловушки, оптического пинцета", — приводит слова Дегтярева пресс-служба.

https://ria.ru/20220209/samarskiy_universitet-1771706262.html

https://ria.ru/20211215/samarskiy_universitet-1763692476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, самарский университет, российский научный фонд, российская академия наук, университетская наука, навигатор абитуриента