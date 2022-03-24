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Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой - РИА Новости, 24.03.2022
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Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой - РИА Новости, 24.03.2022
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
Многочисленные санкции Запада натолкнулись на жесткий ответ Москвы. Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа европейским странам в рубли. Это... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:41
2022-03-24T17:15
экономика
цены на нефть
газпром
центральный банк рф (цб рф)
сша
москва
азия
московская биржа
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Многочисленные санкции Запада натолкнулись на жесткий ответ Москвы. Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа европейским странам в рубли. Это укрепит национальную валюту, а контрагентам сулит издержки: придется конвертировать евро и доллары по невыгодному курсу, чтобы расплатиться. Наблюдатели уверены: с учетом беспрецедентных односторонних решений ЕС и США, таких как заморозка резервов ЦБ, возражения приняты не будут — газ станут покупать на новых условиях. Альтернативы нет.Ответные мерыОбъявляя многочисленные санкции, на Западе не уставали повторять, что Москве "практически нечем ответить в финансовой сфере". Оказалось, это не так. Президент распорядился принимать платежи за газ от недружественных стран — всех, кто вводил ограничения — только в рублях."Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа, — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — отметил Путин.Глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.На Западе тут же возмутились. По словам вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, такое решение — нарушение действующих контрактов. Это якобы доказательство того, что Россия — не "надежный партнер".Понесут издержкиМеханизм оплаты по новым правилам пока не разработали. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок операций в рублях. Как предполагают наблюдатели, нерезидентам придется открывать счета в российских банках (санкционных или нет), перечислять на них валюту и переводить в рубли (по рыночному или фиксированному курсу).Недовольство покупателей понятно. Цены на углеводороды номинированы в долларах — значит, каждую сделку надо конвертировать. Неизбежны потери на курсовых разницах, транзакционные издержки, отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент "Борселл".Теперь доход от поставок будет оставаться в России, а не в европейских банках, добавляет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".Эксперты указывают и на то, что хеджирование курсовых рисков, которое обернется для недружественных стран расходами, — очевидный вклад в развитие российского финансового рынка. Кроме того, импортеры станут менее заинтересованными в атаках на рубль, даже по политическим мотивам, считает Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.Поддержка рубля и рынкаНациональная валюта сразу отреагировала на эти новости. Доллар 23 марта опускался ниже 95 рублей, евро — 110."Поскольку рубли продают в основном отечественные структуры, иностранцы будут закупать их преимущественно на нашем рынке. Это увеличит приток валюты и поддержит курс", — объясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Сейчас действует правило о продаже 80% выручки российскими экспортерами, что уже помогало рублю. Как уточняет Андрей Кочетков, принятое Путиным решение эквивалентно 100-процентной реализации валютных поступлений от экспорта голубого топлива. Рубль, по сути, становится расчетным средством — им можно оплачивать импорт.Есть и очевидные риски: повышение волатильности из-за неравномерности продаж. Но у ЦБ достаточно инструментов для погашения нежелательных колебаний."В потенциале повышение статуса рубля ослабляет необходимость накопления резервов для обеспечения жизненно необходимого импорта. Соответственно, вопрос о выборе валюты перестает быть актуальным. Если рублями можно рассчитываться за экспорт, так же и с импортом. При сохранении положительного сальдо торгового баланса у рубля хорошие шансы на укрепление, поскольку приток валюты преобладает над оттоком", — рассуждает Кочетков.Решение Путина, полагают эксперты, стимулирует развитие валютных торгов и облигационного рынка на Московской бирже. Тот же "Газпром" перейдет на займы в отечественной валюте. На нашей бирже, например, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой, может появиться мировой газовый бенчмарк в рублях (вместо текущего голландского в евро).Есть вопросыНо есть и вопросы. В частности, будут ли определять цены на газ и другое российское топливо на мировых биржах в рублях. "Сейчас по нефти — в долларах, по газу — тоже", — отмечает экономист Яков Миркин.Другой аспект — правомочен ли пересмотр контрактов, заключенных в долларах. Действующие договоры, как правило, не предусматривают изменение валюты расчетов и не могут быть переписаны без согласования с контрагентами. В течение недели правительство, Центробанк и компании должны с этим разобраться.Пока речь идет о том, что Москва намерена изменить условия поставок в одностороннем порядке. "Газпрому" уже дали соответствующую директиву. Собственно, так же действовали и Европа с США, когда заблокировали российские международные резервы.Придется покупатьОтказаться от поставок Европа не сможет — критически от них зависит. Так, 40% всего газа, импортируемого ЕС, — из России. Каждый месяц туда поступает голубое топливо на сумму порядка десяти миллиардов долларов. При курсе 100,5 рубля это около триллиона.На короткой дистанции вычеркнуть российский газ ЕС, Великобритания, Япония и другие недружественные страны не в состоянии: лишних производственных мощностей в мире нет. И даже если перераспределять имеющиеся, это, во-первых, займет много времени, а во-вторых, приведет к дополнительному росту котировок, указывает Антон Быко, старший аналитик компании Esperio.В среднесрочной перспективе процесс постепенного ухода Европы от российских энергоресурсов ускорится, хотя и станет более затратным. Москва от этого ничего не потеряет — перенаправит трубопроводный газ в Азию, где его с удовольствием купят. ЕС же достанется более дорогой сжиженный, который сделает местные предприятия менее конкурентоспособными по сравнению с азиатскими.В общем, скорее всего, импортеры примут выдвинутые условия. А когда систему отладят, так же поступят и с другими статьями российского экспорта, снижая тем самым долю расчетов в евро и долларах и наращивая в рублях.
https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html
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экономика, цены на нефть, газпром, центральный банк рф (цб рф), сша, москва, азия, московская биржа, андрей кочетков, роберт хабек, марк гойхман, природный газ, рубль, владимир путин
13:41 24.03.2022 (обновлено: 17:15 24.03.2022)
 

Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Многочисленные санкции Запада натолкнулись на жесткий ответ Москвы. Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа европейским странам в рубли. Это укрепит национальную валюту, а контрагентам сулит издержки: придется конвертировать евро и доллары по невыгодному курсу, чтобы расплатиться. Наблюдатели уверены: с учетом беспрецедентных односторонних решений ЕС и США, таких как заморозка резервов ЦБ, возражения приняты не будут — газ станут покупать на новых условиях. Альтернативы нет.

Ответные меры

Объявляя многочисленные санкции, на Западе не уставали повторять, что Москве "практически нечем ответить в финансовой сфере". Оказалось, это не так. Президент распорядился принимать платежи за газ от недружественных стран — всех, кто вводил ограничения — только в рублях.
"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа, — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
На Западе тут же возмутились. По словам вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, такое решение — нарушение действующих контрактов. Это якобы доказательство того, что Россия — не "надежный партнер".

Понесут издержки

Механизм оплаты по новым правилам пока не разработали. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок операций в рублях. Как предполагают наблюдатели, нерезидентам придется открывать счета в российских банках (санкционных или нет), перечислять на них валюту и переводить в рубли (по рыночному или фиксированному курсу).
Недовольство покупателей понятно. Цены на углеводороды номинированы в долларах — значит, каждую сделку надо конвертировать. Неизбежны потери на курсовых разницах, транзакционные издержки, отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент "Борселл".
Теперь доход от поставок будет оставаться в России, а не в европейских банках, добавляет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Эксперты указывают и на то, что хеджирование курсовых рисков, которое обернется для недружественных стран расходами, — очевидный вклад в развитие российского финансового рынка. Кроме того, импортеры станут менее заинтересованными в атаках на рубль, даже по политическим мотивам, считает Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.

Поддержка рубля и рынка

Национальная валюта сразу отреагировала на эти новости. Доллар 23 марта опускался ниже 95 рублей, евро — 110.
"Поскольку рубли продают в основном отечественные структуры, иностранцы будут закупать их преимущественно на нашем рынке. Это увеличит приток валюты и поддержит курс", — объясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Сейчас действует правило о продаже 80% выручки российскими экспортерами, что уже помогало рублю. Как уточняет Андрей Кочетков, принятое Путиным решение эквивалентно 100-процентной реализации валютных поступлений от экспорта голубого топлива. Рубль, по сути, становится расчетным средством — им можно оплачивать импорт.
Есть и очевидные риски: повышение волатильности из-за неравномерности продаж. Но у ЦБ достаточно инструментов для погашения нежелательных колебаний.
Электронное табло со знаком доллара на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взяли новый курс. Сможет ли ЦБ спасти рубль
"В потенциале повышение статуса рубля ослабляет необходимость накопления резервов для обеспечения жизненно необходимого импорта. Соответственно, вопрос о выборе валюты перестает быть актуальным. Если рублями можно рассчитываться за экспорт, так же и с импортом. При сохранении положительного сальдо торгового баланса у рубля хорошие шансы на укрепление, поскольку приток валюты преобладает над оттоком", — рассуждает Кочетков.
Решение Путина, полагают эксперты, стимулирует развитие валютных торгов и облигационного рынка на Московской бирже. Тот же "Газпром" перейдет на займы в отечественной валюте. На нашей бирже, например, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой, может появиться мировой газовый бенчмарк в рублях (вместо текущего голландского в евро).

Есть вопросы

Но есть и вопросы. В частности, будут ли определять цены на газ и другое российское топливо на мировых биржах в рублях. "Сейчас по нефти — в долларах, по газу — тоже", — отмечает экономист Яков Миркин.
Другой аспект — правомочен ли пересмотр контрактов, заключенных в долларах. Действующие договоры, как правило, не предусматривают изменение валюты расчетов и не могут быть переписаны без согласования с контрагентами. В течение недели правительство, Центробанк и компании должны с этим разобраться.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября 2021, 08:00
На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
Пока речь идет о том, что Москва намерена изменить условия поставок в одностороннем порядке. "Газпрому" уже дали соответствующую директиву. Собственно, так же действовали и Европа с США, когда заблокировали российские международные резервы.

Придется покупать

Отказаться от поставок Европа не сможет — критически от них зависит. Так, 40% всего газа, импортируемого ЕС, — из России. Каждый месяц туда поступает голубое топливо на сумму порядка десяти миллиардов долларов. При курсе 100,5 рубля это около триллиона.
На короткой дистанции вычеркнуть российский газ ЕС, Великобритания, Япония и другие недружественные страны не в состоянии: лишних производственных мощностей в мире нет. И даже если перераспределять имеющиеся, это, во-первых, займет много времени, а во-вторых, приведет к дополнительному росту котировок, указывает Антон Быко, старший аналитик компании Esperio.
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа
В среднесрочной перспективе процесс постепенного ухода Европы от российских энергоресурсов ускорится, хотя и станет более затратным. Москва от этого ничего не потеряет — перенаправит трубопроводный газ в Азию, где его с удовольствием купят. ЕС же достанется более дорогой сжиженный, который сделает местные предприятия менее конкурентоспособными по сравнению с азиатскими.
В общем, скорее всего, импортеры примут выдвинутые условия. А когда систему отладят, так же поступят и с другими статьями российского экспорта, снижая тем самым долю расчетов в евро и долларах и наращивая в рублях.
 
ЭкономикаЦены на нефтьГазпромЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАМоскваАзияМосковская биржаАндрей КочетковРоберт ХабекМарк ГойхманПриродный газРубльВладимир Путин
 
 
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