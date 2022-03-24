https://ria.ru/20220324/rasselenie-1779843956.html
Ленобласть получит почти 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Ленобласть получит почти 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 24.03.2022
Ленобласть получит почти 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Ленинградская область получит почти два миллиарда рублей на продолжение в регионе программы расселения авариного жилья, соответствующее соглашение подписали... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:25
2022-03-24T13:25
2022-03-24T13:25
ленинградская область
ленинградская область
общество
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Ленинградская область получит почти два миллиарда рублей на продолжение в регионе программы расселения авариного жилья, соответствующее соглашение подписали губернатор области Александр Дрозденко и глава Фонда содействия реформированию (ФСР) ЖКХ Сергей Степашин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Дополнительное соглашение предусматривает предоставление финансовой поддержки по этапу 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилья на сумму 1,75 миллиарда рублей.Всего в рамках действующей программы расселения аварийного жилья с 2019 по 2025 год, уточнили в обладминистрации, планируется расселить около 15 тысяч человек в Ленинградской области. Регион исполняет программу уверенными темпами. С 2019 года новое жилье получили 4230 человек. Только в 2021 году выполнение программы составило 114% от плана. Это стало возможным за счет строительства шести новых домов в удаленных районах Ленинградской области."Сегодня программа на 91% реализуется за счет возведения нового жилья. Дело в том, что в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е,40-е годы, после войны. Тогда предполагалось, что эти бараки рассчитаны на 5 лет, но простояли они почти сто лет, и только сейчас расселяются. Мы создали единую компанию, которая является заказчиком при строительстве социального жилья. Этот опыт очень успешный и уже признан на федеральном уровне. Мы уже ввели шесть домов, в этом году введем еще десять и начнем строить еще шесть. В следующем начнем еще семь. Постараемся завершить программу до конца 2023 года", — сказал Дрозденко.
https://realty.ria.ru/20220323/lenoblast-1779633153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, общество, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Ленинградская область получит почти два миллиарда рублей на продолжение в регионе программы расселения авариного жилья, соответствующее соглашение подписали губернатор области Александр Дрозденко и глава Фонда содействия реформированию (ФСР) ЖКХ Сергей Степашин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Дополнительное соглашение предусматривает предоставление финансовой поддержки по этапу 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилья на сумму 1,75 миллиарда рублей.
"В рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) можно будет расселять как аварийные дома, так и те, которые пока не включены в программу расселения, но уже непригодны для капитального ремонта. Также Фонд рассмотрит возможность финансирования региональных программ по строительству инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые предоставляются для льготных категорий граждан и многодетных семей", — отметили в пресс-службе.
Всего в рамках действующей программы расселения аварийного жилья с 2019 по 2025 год, уточнили в обладминистрации, планируется расселить около 15 тысяч человек в Ленинградской области
. Регион исполняет программу уверенными темпами. С 2019 года новое жилье получили 4230 человек. Только в 2021 году выполнение программы составило 114% от плана. Это стало возможным за счет строительства шести новых домов в удаленных районах Ленинградской области.
"Сегодня программа на 91% реализуется за счет возведения нового жилья. Дело в том, что в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е,40-е годы, после войны. Тогда предполагалось, что эти бараки рассчитаны на 5 лет, но простояли они почти сто лет, и только сейчас расселяются. Мы создали единую компанию, которая является заказчиком при строительстве социального жилья. Этот опыт очень успешный и уже признан на федеральном уровне. Мы уже ввели шесть домов, в этом году введем еще десять и начнем строить еще шесть. В следующем начнем еще семь. Постараемся завершить программу до конца 2023 года", — сказал Дрозденко.