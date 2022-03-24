https://ria.ru/20220324/rasselenie-1779843956.html

Ленобласть получит почти 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Ленобласть получит почти 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 24.03.2022

Ленобласть получит почти 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Ленинградская область получит почти два миллиарда рублей на продолжение в регионе программы расселения авариного жилья, соответствующее соглашение подписали... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:25

2022-03-24T13:25

2022-03-24T13:25

ленинградская область

ленинградская область

общество

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Ленинградская область получит почти два миллиарда рублей на продолжение в регионе программы расселения авариного жилья, соответствующее соглашение подписали губернатор области Александр Дрозденко и глава Фонда содействия реформированию (ФСР) ЖКХ Сергей Степашин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Дополнительное соглашение предусматривает предоставление финансовой поддержки по этапу 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилья на сумму 1,75 миллиарда рублей.Всего в рамках действующей программы расселения аварийного жилья с 2019 по 2025 год, уточнили в обладминистрации, планируется расселить около 15 тысяч человек в Ленинградской области. Регион исполняет программу уверенными темпами. С 2019 года новое жилье получили 4230 человек. Только в 2021 году выполнение программы составило 114% от плана. Это стало возможным за счет строительства шести новых домов в удаленных районах Ленинградской области."Сегодня программа на 91% реализуется за счет возведения нового жилья. Дело в том, что в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е,40-е годы, после войны. Тогда предполагалось, что эти бараки рассчитаны на 5 лет, но простояли они почти сто лет, и только сейчас расселяются. Мы создали единую компанию, которая является заказчиком при строительстве социального жилья. Этот опыт очень успешный и уже признан на федеральном уровне. Мы уже ввели шесть домов, в этом году введем еще десять и начнем строить еще шесть. В следующем начнем еще семь. Постараемся завершить программу до конца 2023 года", — сказал Дрозденко.

https://realty.ria.ru/20220323/lenoblast-1779633153.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, общество, жилье