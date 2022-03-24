https://ria.ru/20220324/preparat-1779855734.html

В Петербурге пообещали увеличить поставки "Л-тироксина" в аптеки

В Петербурге пообещали увеличить поставки "Л-тироксина" в аптеки - РИА Новости, 24.03.2022

В Петербурге пообещали увеличить поставки "Л-тироксина" в аптеки

Препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин" пропал из аптек Санкт-Петербурга из-за ажиотажного спроса, ожидается, что его поставки увеличатся, при этом... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:18

2022-03-24T14:18

2022-03-24T14:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин" пропал из аптек Санкт-Петербурга из-за ажиотажного спроса, ожидается, что его поставки увеличатся, при этом льготные категории жителей обеспечиваются этим препаратом в полном объеме, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Тридцать четыре позиции лекарственных препаратов… находятся в дефектуре, в том числе и Л-тироксин. Он поступает пока в небольшом количестве в ряд аптек, но все еще сохраняется ажиотажный спрос. Дефицит этого препарата вызван прежде всего тем, что жители города с учетом небольшой стоимости этого препарата, пытаются запастись им на долгие месяцы вперед. Это в свою очередь и приводит к тому, что купить его во всех аптеках невозможно. Часть жителей просто не могут этого сделать", - сказал он.При этом Лисовец отметил, что льготные категории жителей Петербурга обеспечиваются этим препаратом."Что касается "Л-тироксина" и ряда других препаратов, то могу сказать, что льготные категории жителей Санкт-Петербурга, те, кто получает лекарственные препараты из регионального бюджета, обеспечиваются в настоящее время этими препаратами в полном объеме. Есть на наших складах необходимые запасы лекарственных препаратов, которые используются этой категорией жителей, в том числе "Л-тироксин", - сказал глава комитета.Он призвал жителей не поддаваться панике."Нужно сейчас успокоиться и не поддаваться панике. Лекарственные препараты, в том числе "Л-тироксин", производятся не только фармацевтическими компаниями из недружественных стран, но в том числе в Российской Федерации. Поэтому те проблемы, которые мы видим сейчас в виде отсутствия в аптеках тех или иных лекарственных препаратов, они решаются увеличением поставок с оптовых складов, которые располагаются в Российской Федерации. Есть достаточное количество этих лекарственных препаратов на складах, но с учетом возникшего ажиотажного спроса пока логистически обеспечить одновременно все аптечные сети всем количеством просто невозможно. Поэтому во все регионы препараты поставляются исходя из возможностей логистических компаний", - отметил Лисовец."В целом системно в Российской Федерации в настоящее время дефицита этих препаратов нет, и по мере стихания ажиотажного спроса и выхода числа покупок, который мы наблюдали месяц назад, проблема исчезнет сама по себе", - добавил он.

https://ria.ru/20220323/preparat-1779562102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург