11:38 24.03.2022 (обновлено: 12:28 24.03.2022)
Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву
Глава Минобороны Уоллес рассказал пранкерам, какое оружие Лондон может поставить Киеву
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на RuTube-канале полное видео разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, рассказавшим о планах по поставкам оружия на Украину.
"Мы рассматриваем все больше и больше систем вооружения, которые могли бы помочь вам", — сказал, в частности, министр.
По его словам, британские силы намерены направиться в Черное море.
"Думаю, это случится скоро", — добавил Уоллес, отметив, что речь идет не об украинских водах, которые сейчас блокирует Россия.
Иногда видео прерывается текстом: "К сожалению, некоторые части разговора были удалены, так как они, скорее всего, противоречат национальной безопасности Великобритании". Например, это происходит при обсуждении вопроса о ядерном оружии.
Заканчивается разговор украинским националистическим приветствием. Кузнецов также говорит: "Слава Вовану и Лексусу!" — после чего Уоллес с удивленным видом прекращает беседу.
На прошлой неделе глава британского Минобороны заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Накануне стало известно, что Минобороны направило YouTube запрос на удаление видео. Как утверждают в Лондоне, запись была отредактирована и видоизменена, а выводы, которые можно из нее сделать, недостоверны в плане фактического содержания.