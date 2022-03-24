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Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву - РИА Новости, 24.03.2022
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Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву
Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву - РИА Новости, 24.03.2022
Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на RuTube-канале полное видео разговора с министром обороны Великобритании Беном... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:38
2022-03-24T12:28
в мире
великобритания
минобороны великобритании
нато
украина
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на RuTube-канале полное видео разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, рассказавшим о планах по поставкам оружия на Украину."Мы рассматриваем все больше и больше систем вооружения, которые могли бы помочь вам", — сказал, в частности, министр. По его словам, британские силы намерены направиться в Черное море. "Думаю, это случится скоро", — добавил Уоллес, отметив, что речь идет не об украинских водах, которые сейчас блокирует Россия.Иногда видео прерывается текстом: "К сожалению, некоторые части разговора были удалены, так как они, скорее всего, противоречат национальной безопасности Великобритании". Например, это происходит при обсуждении вопроса о ядерном оружии.Заканчивается разговор украинским националистическим приветствием. Кузнецов также говорит: "Слава Вовану и Лексусу!" — после чего Уоллес с удивленным видом прекращает беседу.На прошлой неделе глава британского Минобороны заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Накануне стало известно, что Минобороны направило YouTube запрос на удаление видео. Как утверждают в Лондоне, запись была отредактирована и видоизменена, а выводы, которые можно из нее сделать, недостоверны в плане фактического содержания.Полная запись, которую выложили пранкеры, длится более 16 минут, в разговоре обсуждается статус Украины в НАТО, участие иностранных наемников в боевых действиях и вероятность появления у Киева ядерного оружия.
https://ria.ru/20220323/prankery-1779807208.html
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в мире, великобритания, минобороны великобритании, нато, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
11:38 24.03.2022 (обновлено: 12:28 24.03.2022)
 
Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву

Глава Минобороны Уоллес рассказал пранкерам, какое оружие Лондон может поставить Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на RuTube-канале полное видео разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, рассказавшим о планах по поставкам оружия на Украину.
"Мы рассматриваем все больше и больше систем вооружения, которые могли бы помочь вам", — сказал, в частности, министр.
По его словам, британские силы намерены направиться в Черное море.
"Думаю, это случится скоро", — добавил Уоллес, отметив, что речь идет не об украинских водах, которые сейчас блокирует Россия.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 11:11
Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО
Иногда видео прерывается текстом: "К сожалению, некоторые части разговора были удалены, так как они, скорее всего, противоречат национальной безопасности Великобритании". Например, это происходит при обсуждении вопроса о ядерном оружии.
Заканчивается разговор украинским националистическим приветствием. Кузнецов также говорит: "Слава Вовану и Лексусу!" — после чего Уоллес с удивленным видом прекращает беседу.
На прошлой неделе глава британского Минобороны заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Накануне стало известно, что Минобороны направило YouTube запрос на удаление видео. Как утверждают в Лондоне, запись была отредактирована и видоизменена, а выводы, которые можно из нее сделать, недостоверны в плане фактического содержания.
Полная запись, которую выложили пранкеры, длится более 16 минут, в разговоре обсуждается статус Украины в НАТО, участие иностранных наемников в боевых действиях и вероятность появления у Киева ядерного оружия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:42
Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами
 
В миреВеликобританияМинобороны ВеликобританииНАТОУкраинаВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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