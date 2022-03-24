https://ria.ru/20220324/prankery-1779815012.html

Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву

Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву - РИА Новости, 24.03.2022

Уоллес рассказал пранкерам об оружии, которое Лондон может поставить Киеву

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на RuTube-канале полное видео разговора с министром обороны Великобритании Беном... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:38

2022-03-24T11:38

2022-03-24T12:28

в мире

великобритания

минобороны великобритании

нато

украина

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили на RuTube-канале полное видео разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, рассказавшим о планах по поставкам оружия на Украину."Мы рассматриваем все больше и больше систем вооружения, которые могли бы помочь вам", — сказал, в частности, министр. По его словам, британские силы намерены направиться в Черное море. "Думаю, это случится скоро", — добавил Уоллес, отметив, что речь идет не об украинских водах, которые сейчас блокирует Россия.Иногда видео прерывается текстом: "К сожалению, некоторые части разговора были удалены, так как они, скорее всего, противоречат национальной безопасности Великобритании". Например, это происходит при обсуждении вопроса о ядерном оружии.Заканчивается разговор украинским националистическим приветствием. Кузнецов также говорит: "Слава Вовану и Лексусу!" — после чего Уоллес с удивленным видом прекращает беседу.На прошлой неделе глава британского Минобороны заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Накануне стало известно, что Минобороны направило YouTube запрос на удаление видео. Как утверждают в Лондоне, запись была отредактирована и видоизменена, а выводы, которые можно из нее сделать, недостоверны в плане фактического содержания.Полная запись, которую выложили пранкеры, длится более 16 минут, в разговоре обсуждается статус Украины в НАТО, участие иностранных наемников в боевых действиях и вероятность появления у Киева ядерного оружия.

https://ria.ru/20220323/prankery-1779807208.html

https://ria.ru/20220323/zakharova-1779753991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, минобороны великобритании, нато, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)