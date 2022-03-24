https://ria.ru/20220324/polk-1779883870.html
Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали
Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали - РИА Новости, 24.03.2022
Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали
Мужчина, отправивший на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото пособника гитлеровских нацистов генерала Андрея Власова, задержан в Петербурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:18
2022-03-24T16:18
2022-03-24T16:59
россия
санкт-петербург
степан бандера
бессмертный полк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Мужчина, отправивший на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото пособника гитлеровских нацистов генерала Андрея Власова, задержан в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Было установлено, что в мае 2020 года мужчина отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото советского генерала Андрея Власова, который в Великую Отечественную войну перешел на сторону нацистских захватчиков. Он был задержан 23 марта текущего года", - сказал собеседник агентства.По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).Ранее в Петербурге по подозрению в отправке заявки с именем украинского националиста Степана Бандеры и его фото на сайт "Бессмертный полк" был задержан житель Новгородской области.
https://ria.ru/20211219/polk-1764434212.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, степан бандера, бессмертный полк, происшествия
16:18 24.03.2022 (обновлено: 16:59 24.03.2022)
Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали
В Петербурге задержали мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка"