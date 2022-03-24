https://ria.ru/20220324/polk-1779883870.html

Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали

Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали - РИА Новости, 24.03.2022

Мужчину, отправившего фото Власова на сайт "Бессмертного полка", задержали

Мужчина, отправивший на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото пособника гитлеровских нацистов генерала Андрея Власова, задержан в Петербурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:18

2022-03-24T16:18

2022-03-24T16:59

россия

санкт-петербург

степан бандера

бессмертный полк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Мужчина, отправивший на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото пособника гитлеровских нацистов генерала Андрея Власова, задержан в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Было установлено, что в мае 2020 года мужчина отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото советского генерала Андрея Власова, который в Великую Отечественную войну перешел на сторону нацистских захватчиков. Он был задержан 23 марта текущего года", - сказал собеседник агентства.По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).Ранее в Петербурге по подозрению в отправке заявки с именем украинского националиста Степана Бандеры и его фото на сайт "Бессмертный полк" был задержан житель Новгородской области.

https://ria.ru/20211219/polk-1764434212.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, степан бандера, бессмертный полк, происшествия