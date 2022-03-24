Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220324/ogranicheniya-1779922045.html
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров - РИА Новости, 24.03.2022
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров
Ограничения по заполняемости театров, цирков, кинотеатров и концертных площадок в Санкт-Петербурге отменяются с 28 марта, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:59
2022-03-24T18:59
культура
новости культуры
нева (река)
санкт-петербург
стиль жизни
коронавирус covid-19
александр беглов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152107/65/1521076587_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d0ed1b7abd65b0308ad72847dadb8eac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Ограничения по заполняемости театров, цирков, кинотеатров и концертных площадок в Санкт-Петербурге отменяются с 28 марта, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Телеграм-канале.Он отметил, что увеличивается численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. Также больше не будут актуальными условие о 50 процентах наполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе.В Москве ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий были отменены с 3 марта.
https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152107/65/1521076587_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_ee446d99d1d149d063f85c4b4b4c61c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, нева (река), санкт-петербург, стиль жизни, коронавирус covid-19, александр беглов
18:59 24.03.2022
 
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров

Беглов заявил об отмене ограничений по заполняемости театров и кинотеатров в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМариинский театр в Санкт-Петербурге
Мариинский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Ограничения по заполняемости театров, цирков, кинотеатров и концертных площадок в Санкт-Петербурге отменяются с 28 марта, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Телеграм-канале.
"Эпидемиологическая обстановка позволила мне внести долгожданные изменения в 121-е постановление. Культура продолжала развиваться и наполнять город жизнеутверждающей энергией на Неве даже в самые трудные минуты. Пусть это будет подарком для всех нас ко Дню работника культуры", — заявил Беглов.
Он отметил, что увеличивается численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. Также больше не будут актуальными условие о 50 процентах наполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе.
В Москве ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий были отменены с 3 марта.
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:41Культура
Большой театр принял решение открыть стопроцентную продажу билетов
 
КультураНовости культурыНева (река)Санкт-ПетербургСтиль жизниКоронавирус COVID-19Александр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала