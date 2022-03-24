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В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров - РИА Новости, 24.03.2022
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров
Ограничения по заполняемости театров, цирков, кинотеатров и концертных площадок в Санкт-Петербурге отменяются с 28 марта, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:59
2022-03-24T18:59
2022-03-24T18:59
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новости культуры
нева (река)
санкт-петербург
стиль жизни
коронавирус covid-19
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Ограничения по заполняемости театров, цирков, кинотеатров и концертных площадок в Санкт-Петербурге отменяются с 28 марта, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Телеграм-канале.Он отметил, что увеличивается численность мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек. Также больше не будут актуальными условие о 50 процентах наполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе.В Москве ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий были отменены с 3 марта.
https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нева (река), санкт-петербург, стиль жизни, коронавирус covid-19, александр беглов
В Петербурге отменяются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров
Беглов заявил об отмене ограничений по заполняемости театров и кинотеатров в Петербурге