https://ria.ru/20220303/moskva-1776176084.html

В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий

В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий - РИА Новости, 03.03.2022

В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта в российской столице отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:09

2022-03-03T09:09

2022-03-03T12:22

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта в российской столице отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий.Собянин заявил, что отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20220303/moskva-1776177110.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры