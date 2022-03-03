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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220303/moskva-1776176084.html
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий - РИА Новости, 03.03.2022
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта в российской столице отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:09
2022-03-03T12:22
распространение коронавируса
москва
общество
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости культуры
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта в российской столице отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий.Собянин заявил, что отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры
09:09 03.03.2022 (обновлено: 12:22 03.03.2022)
 
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий

В Москве отменили ограничения на посещение общепита, культурных и спортивных мероприятий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта в российской столице отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий.
Собянин заявил, что отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:15Распространение коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Москве приходит в норму, заявил Собянин
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости культуры
 
 
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