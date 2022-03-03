https://ria.ru/20220303/moskva-1776176084.html
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий - РИА Новости, 03.03.2022
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта в российской столице отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:09
2022-03-03T09:09
2022-03-03T12:22
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта в российской столице отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, культурных и спортивных мероприятий.Собянин заявил, что отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20220303/moskva-1776177110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры
09:09 03.03.2022 (обновлено: 12:22 03.03.2022)
В Москве отменили ограничения на посещение общепита и мероприятий
В Москве отменили ограничения на посещение общепита, культурных и спортивных мероприятий