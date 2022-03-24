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В Белграде прошла акция "Мы против НАТО" - РИА Новости, 24.03.2022
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В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"
В Белграде прошла акция "Мы против НАТО" - РИА Новости, 24.03.2022
В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"
В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:22
2022-03-24T23:18
в мире
европа
александр вучич
мид сербии
нато
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии 24 марта вспоминают начало бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. В городе Крушевац с участием президента Александра Вучича и членов правительства и многочисленных граждан открыли памятник умершему в 2012 году подполковнику спецподразделений МВД Велько Раденовичу, который в 1998 году командовал операцией по освобождению города Ораховац в Косово от албанских террористов, захвативших мирных граждан в заложники.В Белграде посол России Александр Боцан-Харченко и глава представительства Россотрудничества вместе с сербскими ветеранами возложили венки к памятникам погибшим в ходе агрессии детям и всем жертвам бомбардировок в разных частях города.Вечером несколько общественных объединений собрали через соцсети граждан на акцию "Мы против НАТО" в центре столицы перед старым зданием генштаба, разрушенным авиаударом авиации альянса в ночь с 29 на 30 апреля 1999 года, когда погибли четыре и ранены около 40 человек.Здание с тех пор не восстановлено, на него выходят окна правительства и МИД Сербии, расположенных через дорогу на одной из главных улиц Белграда.Около 18:30 (20:30 мск) из колонок зазвучали песни о Косово, собравшиеся перекрыли движение на улице Кнеза Милоша между старым зданием генштаба, МИД и правительством.Многие участники акции пришли с флагами России, на улице около тысячи человек, продолжают подходить новые."Обращаюсь к вам от имени поколения, которое не только оказалось под бомбами, но и часто страдает бесплодием из-за обедненного урана НАТО. Мадлен Олбрайт — нам тебя не жалко!" — заявил со сцены активист Дамнян Кнежевич под одобрительный гул толпы.Он также высказался в поддержку нынешней политики Москвы."Не радуемся войне на Украине. Но не дадим Западу демонизировать наших братьев- русских, как демонизировали нас в 1999 году", — подчеркнул он и призвал собравшихся поддержать Россию, что они сделали криками и аплодисментами.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых больных раком ежегодно.
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Массовая акция "Мы против НАТО" в Белграде
В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года. Собравшиеся скандируют: «Сербы и русские – братья навек».
2022-03-24T21:22
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"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
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в мире, европа, александр вучич, мид сербии, нато
21:22 24.03.2022 (обновлено: 23:18 24.03.2022)
 
В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"

В Белграде прошла акция "Мы против НАТО" в годовщину бомбардировок

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года, передает корреспондент РИА Новости.
В Сербии 24 марта вспоминают начало бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. В городе Крушевац с участием президента Александра Вучича и членов правительства и многочисленных граждан открыли памятник умершему в 2012 году подполковнику спецподразделений МВД Велько Раденовичу, который в 1998 году командовал операцией по освобождению города Ораховац в Косово от албанских террористов, захвативших мирных граждан в заложники.
Празднование Дня российского флага - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 18:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Русских не победить". В Сербии раскрыли, как НАТО случайно помогла Москве
В Белграде посол России Александр Боцан-Харченко и глава представительства Россотрудничества вместе с сербскими ветеранами возложили венки к памятникам погибшим в ходе агрессии детям и всем жертвам бомбардировок в разных частях города.
Вечером несколько общественных объединений собрали через соцсети граждан на акцию "Мы против НАТО" в центре столицы перед старым зданием генштаба, разрушенным авиаударом авиации альянса в ночь с 29 на 30 апреля 1999 года, когда погибли четыре и ранены около 40 человек.
Здание с тех пор не восстановлено, на него выходят окна правительства и МИД Сербии, расположенных через дорогу на одной из главных улиц Белграда.
Около 18:30 (20:30 мск) из колонок зазвучали песни о Косово, собравшиеся перекрыли движение на улице Кнеза Милоша между старым зданием генштаба, МИД и правительством.
Многие участники акции пришли с флагами России, на улице около тысячи человек, продолжают подходить новые.
"Обращаюсь к вам от имени поколения, которое не только оказалось под бомбами, но и часто страдает бесплодием из-за обедненного урана НАТО. Мадлен Олбрайт — нам тебя не жалко!" — заявил со сцены активист Дамнян Кнежевич под одобрительный гул толпы.
Он также высказался в поддержку нынешней политики Москвы.
"Не радуемся войне на Украине. Но не дадим Западу демонизировать наших братьев- русских, как демонизировали нас в 1999 году", — подчеркнул он и призвал собравшихся поддержать Россию, что они сделали криками и аплодисментами.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых больных раком ежегодно.
Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии
© AP Photo / David Brauchli

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

Беженцы из Косово, Югославия. 1999 год
1 из 14

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

© AP Photo / David Brauchli
© AP Photo / Dimitri Messinis

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
2 из 14

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

© AP Photo / Dimitri Messinis
© AP Photo / Andrei Isakovic

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

Очередь на автозаправочную станцию в Белграде. 24 марта 1999 года
3 из 14

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

© AP Photo / Andrei Isakovic
© AP Photo / STR

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

Мужчина возле поврежденного завода в Панчево, Белград. 25 марта 1999 год
4 из 14

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

© AP Photo / STR
© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

Запуск крылатой ракеты Томагавк с крейсера ВМС США USS Philippine Sea по целям на территории Югославии и Косово. 24 марта 1999 года
5 из 14

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz
© AP Photo / David Brauchli

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

Беженцы из Косово в Черногории. 30 марта 1999 года
6 из 14

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

© AP Photo / David Brauchli
© AP Photo / Alastair Grant

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

Бомбардировщик ВВС США B52 на военной авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорде. 29 марта 1999 года
7 из 14

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / APTN

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

Горящий дом в косовской деревне Jankovic. 24 марта 1999 года
8 из 14

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

© AP Photo / APTN
© AP Photo

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999 года
9 из 14

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

© AP Photo
© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

Эксперты югославской армии проверяют обломки сбитого F-117 Stealth в деревне Budjanovci, Белград. 28 марта 1999 года
10 из 14

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
© AFP 2022 / Andrej Isakovic

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

Мужчина проходит мимо здания бывшего федерального военного штаба в Белграде, разрушенного во время воздушной кампании НАТО. 24 марта 2010 года
11 из 14

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

© AFP 2022 / Andrej Isakovic
© AP Photo / Dimitri Messinis

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

Пламя от югославской военной ракеты в Белграде. 24 марта 1999 года
12 из 14

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

© AP Photo / Dimitri Messinis
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
13 из 14

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
© AP Photo / Frank Boxler

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

Протесты против бомбардировок Югославии НАТО в центре Нюрнберга, Германия. 27 марта 1999 года
14 из 14

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

© AP Photo / Frank Boxler
1 из 14

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

© AP Photo / David Brauchli
2 из 14

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

© AP Photo / Dimitri Messinis
3 из 14

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

© AP Photo / Andrei Isakovic
4 из 14

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

© AP Photo / STR
5 из 14

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz
6 из 14

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

© AP Photo / David Brauchli
7 из 14

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

© AP Photo / Alastair Grant
8 из 14

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

© AP Photo / APTN
9 из 14

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

© AP Photo
10 из 14

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
11 из 14

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

© AFP 2022 / Andrej Isakovic
12 из 14

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

© AP Photo / Dimitri Messinis
13 из 14

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
14 из 14

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

© AP Photo / Frank Boxler
 
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