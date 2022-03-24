https://ria.ru/20220324/nato-1779949257.html

В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"

В Белграде прошла акция "Мы против НАТО" - РИА Новости, 24.03.2022

В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"

В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:22

2022-03-24T21:22

2022-03-24T23:18

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европа

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нато

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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии 24 марта вспоминают начало бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. В городе Крушевац с участием президента Александра Вучича и членов правительства и многочисленных граждан открыли памятник умершему в 2012 году подполковнику спецподразделений МВД Велько Раденовичу, который в 1998 году командовал операцией по освобождению города Ораховац в Косово от албанских террористов, захвативших мирных граждан в заложники.В Белграде посол России Александр Боцан-Харченко и глава представительства Россотрудничества вместе с сербскими ветеранами возложили венки к памятникам погибшим в ходе агрессии детям и всем жертвам бомбардировок в разных частях города.Вечером несколько общественных объединений собрали через соцсети граждан на акцию "Мы против НАТО" в центре столицы перед старым зданием генштаба, разрушенным авиаударом авиации альянса в ночь с 29 на 30 апреля 1999 года, когда погибли четыре и ранены около 40 человек.Здание с тех пор не восстановлено, на него выходят окна правительства и МИД Сербии, расположенных через дорогу на одной из главных улиц Белграда.Около 18:30 (20:30 мск) из колонок зазвучали песни о Косово, собравшиеся перекрыли движение на улице Кнеза Милоша между старым зданием генштаба, МИД и правительством.Многие участники акции пришли с флагами России, на улице около тысячи человек, продолжают подходить новые."Обращаюсь к вам от имени поколения, которое не только оказалось под бомбами, но и часто страдает бесплодием из-за обедненного урана НАТО. Мадлен Олбрайт — нам тебя не жалко!" — заявил со сцены активист Дамнян Кнежевич под одобрительный гул толпы.Он также высказался в поддержку нынешней политики Москвы."Не радуемся войне на Украине. Но не дадим Западу демонизировать наших братьев- русских, как демонизировали нас в 1999 году", — подчеркнул он и призвал собравшихся поддержать Россию, что они сделали криками и аплодисментами.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых больных раком ежегодно.

https://ria.ru/20220317/mir-1778720434.html

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Массовая акция "Мы против НАТО" в Белграде В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года. Собравшиеся скандируют: «Сербы и русские – братья навек». 2022-03-24T21:22 true PT1M54S

"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет. 2022-03-24T21:22 true PT4M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, александр вучич, мид сербии, нато