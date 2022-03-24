В Белграде прошла акция "Мы против НАТО"

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии 24 марта вспоминают начало бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. В городе Крушевац с участием президента Александра Вучича и членов правительства и многочисленных граждан открыли памятник умершему в 2012 году подполковнику спецподразделений МВД Велько Раденовичу, который в 1998 году командовал операцией по освобождению города Ораховац в Косово от албанских террористов, захвативших мирных граждан в заложники.В Белграде посол России Александр Боцан-Харченко и глава представительства Россотрудничества вместе с сербскими ветеранами возложили венки к памятникам погибшим в ходе агрессии детям и всем жертвам бомбардировок в разных частях города.Вечером несколько общественных объединений собрали через соцсети граждан на акцию "Мы против НАТО" в центре столицы перед старым зданием генштаба, разрушенным авиаударом авиации альянса в ночь с 29 на 30 апреля 1999 года, когда погибли четыре и ранены около 40 человек.Здание с тех пор не восстановлено, на него выходят окна правительства и МИД Сербии, расположенных через дорогу на одной из главных улиц Белграда.Около 18:30 (20:30 мск) из колонок зазвучали песни о Косово, собравшиеся перекрыли движение на улице Кнеза Милоша между старым зданием генштаба, МИД и правительством.Многие участники акции пришли с флагами России, на улице около тысячи человек, продолжают подходить новые."Обращаюсь к вам от имени поколения, которое не только оказалось под бомбами, но и часто страдает бесплодием из-за обедненного урана НАТО. Мадлен Олбрайт — нам тебя не жалко!" — заявил со сцены активист Дамнян Кнежевич под одобрительный гул толпы.Он также высказался в поддержку нынешней политики Москвы."Не радуемся войне на Украине. Но не дадим Западу демонизировать наших братьев- русских, как демонизировали нас в 1999 году", — подчеркнул он и призвал собравшихся поддержать Россию, что они сделали криками и аплодисментами.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых больных раком ежегодно.
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60
353
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Массовая акция "Мы против НАТО" в Белграде
В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года. Собравшиеся скандируют: «Сербы и русские – братья навек».
2022-03-24T21:22
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PT1M54S
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
В Белграде прошла акция "Мы против НАТО" в годовщину бомбардировок
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде перед разрушенным зданием генштаба идет массовая акция "Мы против НАТО", приуроченная к годовщине бомбардировок 1999 года, передает корреспондент РИА Новости.
В Сербии 24 марта вспоминают начало бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. В городе Крушевац с участием президента Александра Вучича и членов правительства и многочисленных граждан открыли памятник умершему в 2012 году подполковнику спецподразделений МВД Велько Раденовичу, который в 1998 году командовал операцией по освобождению города Ораховац в Косово от албанских террористов, захвативших мирных граждан в заложники.
Вечером несколько общественных объединений собрали через соцсети граждан на акцию "Мы против НАТО" в центре столицы перед старым зданием генштаба, разрушенным авиаударом авиации альянса в ночь с 29 на 30 апреля 1999 года, когда погибли четыре и ранены около 40 человек.
Здание с тех пор не восстановлено, на него выходят окна правительства и МИД Сербии, расположенных через дорогу на одной из главных улиц Белграда.
Около 18:30 (20:30 мск) из колонок зазвучали песни о Косово, собравшиеся перекрыли движение на улице Кнеза Милоша между старым зданием генштаба, МИД и правительством.
Многие участники акции пришли с флагами России, на улице около тысячи человек, продолжают подходить новые.
"Обращаюсь к вам от имени поколения, которое не только оказалось под бомбами, но и часто страдает бесплодием из-за обедненного урана НАТО. Мадлен Олбрайт — нам тебя не жалко!" — заявил со сцены активист Дамнян Кнежевич под одобрительный гул толпы.
Он также высказался в поддержку нынешней политики Москвы.
"Не радуемся войне на Украине. Но не дадим Западу демонизировать наших братьев- русских, как демонизировали нас в 1999 году", — подчеркнул он и призвал собравшихся поддержать Россию, что они сделали криками и аплодисментами.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых больных раком ежегодно.
Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".
1 из 14
Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".
Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.
2 из 14
Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.
Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.
3 из 14
Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.
На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.
7 из 14
На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.
Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".
12 из 14
Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".
Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.
14 из 14
Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.
Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".
Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.
Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.
На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.
Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".
Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.
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