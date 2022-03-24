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МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях - РИА Новости, 24.03.2022
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МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях
МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях - РИА Новости, 24.03.2022
МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях
Решение саммита НАТО продолжить оказывать поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении боевых действий, заявила официальный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:07
2022-03-24T21:07
в мире
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Решение саммита НАТО продолжить оказывать поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что, призывая к переговорам, Североатлантический блок не предпринял ни единой попытки склонить украинское руководство к мирному урегулированию ситуации в Донбассе."Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние 8 лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды", - пояснила представитель МИД.
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в мире, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, россия, украина, мария захарова
21:07 24.03.2022
 
МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях

МИД: НАТО решила продолжить поддерживать Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Решение саммита НАТО продолжить оказывать поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страны-члены организации продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России. Заявленное на саммите решение продолжить оказывать политическую и практическую поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении военных действий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
Захарова добавила, что, призывая к переговорам, Североатлантический блок не предпринял ни единой попытки склонить украинское руководство к мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
"Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние 8 лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды", - пояснила представитель МИД.
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
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