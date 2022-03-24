https://ria.ru/20220324/nato-1779946999.html

МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях

МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях - РИА Новости, 24.03.2022

МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях

Решение саммита НАТО продолжить оказывать поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении боевых действий, заявила официальный... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:07

2022-03-24T21:07

2022-03-24T21:07

в мире

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Решение саммита НАТО продолжить оказывать поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова добавила, что, призывая к переговорам, Североатлантический блок не предпринял ни единой попытки склонить украинское руководство к мирному урегулированию ситуации в Донбассе."Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние 8 лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды", - пояснила представитель МИД.

https://ria.ru/20220324/gruppa-1779942309.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, россия, украина, мария захарова