МИД: НАТО поддерживает Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях
МИД: НАТО решила продолжить поддерживать Киев, поскольку заинтересована в боевых действиях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Решение саммита НАТО продолжить оказывать поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страны-члены организации продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России. Заявленное на саммите решение продолжить оказывать политическую и практическую поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении военных действий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
Захарова добавила, что, призывая к переговорам, Североатлантический блок не предпринял ни единой попытки склонить украинское руководство к мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
"Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние 8 лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды", - пояснила представитель МИД.