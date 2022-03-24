https://ria.ru/20220324/nato-1779884789.html
НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии
НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии - РИА Новости, 24.03.2022
НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии
Лидеры НАТО договорились разместить четыре боевые группы на востоке Европы, отмечается в заявлении по итогам саммита стран-участниц в Брюсселе. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:20
2022-03-24T16:20
2022-03-24T19:52
в мире
признание днр и лнр в россии
нато
санкции в отношении россии
россия
украина
йенс столтенберг
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидеры НАТО договорились разместить четыре боевые группы на востоке Европы, отмечается в заявлении по итогам саммита стран-участниц в Брюсселе."Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", — указывается в документе.В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на территории страны разместятся несколько сот военных из США, Турции, Хорватии, Черногории и Италии.Также участники саммита решили поддержать киевские власти."Союзники выразили намерение усиливать поддержку Украины, включая кибербезопасность и противостояние химическим и ядерным угрозам", — говорится в документе.Помимо этого, члены блока договорились расширить финансирование военных трат."Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы", — указывается в заявлении.Еще одним итогом саммита стало продление полномочий Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779890861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, нато, санкции в отношении россии, россия, украина, йенс столтенберг
16:20 24.03.2022 (обновлено: 19:52 24.03.2022)
НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии
НАТО усилит восточное крыло альянса боевыми группами в Румынии, Болгарии и Венгрии