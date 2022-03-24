https://ria.ru/20220324/nato-1779884789.html

НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии

НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии - РИА Новости, 24.03.2022

НАТО разместит боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии

Лидеры НАТО договорились разместить четыре боевые группы на востоке Европы, отмечается в заявлении по итогам саммита стран-участниц в Брюсселе. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:20

2022-03-24T16:20

2022-03-24T19:52

в мире

признание днр и лнр в россии

нато

санкции в отношении россии

россия

украина

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_0331adc9b36c06e92e507eb623cb97ff.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Лидеры НАТО договорились разместить четыре боевые группы на востоке Европы, отмечается в заявлении по итогам саммита стран-участниц в Брюсселе."Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", — указывается в документе.В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на территории страны разместятся несколько сот военных из США, Турции, Хорватии, Черногории и Италии.Также участники саммита решили поддержать киевские власти."Союзники выразили намерение усиливать поддержку Украины, включая кибербезопасность и противостояние химическим и ядерным угрозам", — говорится в документе.Помимо этого, члены блока договорились расширить финансирование военных трат."Меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности альянса, нуждаются в соответствующих ресурсах. Союзники значительно увеличивают свои оборонные расходы", — указывается в заявлении.Еще одним итогом саммита стало продление полномочий Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779890861.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779881191.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, нато, санкции в отношении россии, россия, украина, йенс столтенберг