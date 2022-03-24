08:00 24.03.2022 (обновлено: 08:07 24.03.2022)
Богатые тоже платят: чего лишились российские миллиардеры
© AP Photo / Kirsty WigglesworthФанат фотографирует вывеску на стадионе "Стэмфорд Бридж" футбольного клуба "Челси" в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Отечественные бизнесмены подсчитывают убытки от санкций. Кто-то лишился яхт, вилл и частных самолетов. У других проблемы посерьезнее: заморозили все прямо или косвенно подконтрольные им средства и активы. Сколько потеряли самые богатые россияне и как они приспосабливаются к новым реалиям — в материале РИА Новости.
Охота на яхты
В первый день спецоперации на Украине суммарное состояние крупнейших российских предпринимателей сократилось на 39 миллиардов долларов. Сильнее всех "обеднел" президент "Лукойла" Вагит Алекперов: на шесть миллиардов долларов (до 13).
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов
Президент, председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов
Президент "Норникеля" Владимир Потанин лишился трех миллиардов.
Обвал российского фондового рынка заставил богачей не на шутку понервничать. Затем последовали западные санкции. Под персональные ограничения США попали 19 бизнесменов и чиновников. Среди них Борис и Аркадий Ротенберги, Евгений Пригожин, Алишер Усманов. Им не оформят американскую визу, их активы за океаном заблокированы.
В черном списке ЕС Михаил Фридман, Петр Авен, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов. Сюда же попал Алишер Усманов. Теперь им въезд в Европейский союз заказан. "Средства и экономические ресурсы", находящиеся в юрисдикции Брюсселя, заморожены.
В Великобритании особое внимание уделили "прокремлевскому олигарху" Роману Абрамовичу. Рикошетом досталось "Челси". Почувствовав, к чему идет дело, предприниматель объявил, что готов продать футбольный клуб, которым владеет почти 20 лет. Но не успел. Его активы заморозили, а вместе с ними и счета "синих".
"Челси" не может ни покупать, ни продавать игроков, ни перезаключать контракты.
Люди проходят мимо ворот клуба "Челси" в Лондоне
От клуба отворачиваются спонсоры. Прекратить сотрудничество собирается Nike. Правительство Великобритании готово поспособствовать продаже "Челси". Но только при условии, что Абрамович ничего не получит.
Чтобы сберечь яхты, миллиардер перегоняет их из Испании в Черногорию. На кону — Solaris почти за 60 миллиардов рублей и девятипалубная Eclipse длиной 162,4 метра. На судне вертолетные площадки, 18 гостевых кают, 15-метровый крытый бассейн с голубым гранитным дном, тренажерный зал, спа-центр, массажный кабинет, салон красоты, сауна и кухня. На днях эти яхты заметили у берегов Турции.
© AP Photo / IHAЯхта Eclipse, Турция
© AP Photo / IHA
Яхта Eclipse, Турция
Другие россияне, попавшие под санкции, тоже попытались спрятать свои морские флотилии, на которые охотятся США и ЕС. Двадцать первого марта в Гибралтаре под мальтийским флагом пришвартовалась Axioma, предположительно, принадлежащая Дмитрию Пумпянскому. "Ведущий международный банк" попросил Верховный суд Гибралтара арестовать судно.
В заливе черногорского Тивата прячется Galactica Super Nova стоимостью 75 миллионов евро — собственность Вагита Алекперова. Там тоже вертолетная площадка, а также бассейн со стеклянным дном и лифт.
В плену санкций
Пока одни скрывают и продают имущество, другие стали его заложниками. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман застрял в роскошном лондонском особняке совершенно без денег. Все его карты не действуют. Наличных нет даже на то, чтобы заплатить уборщице, сетует бизнесмен. Приходится убираться самому.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoРоссийский предприниматель Михаил Фридман
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Российский предприниматель Михаил Фридман
Его состояние оценивалось в 14 миллиардов долларов, по данным Bloomberg. Сейчас "на бумаге" — десять миллиардов. А в карманах ни пенни.
Попал под санкции и коллега Фридмана — акционер Альфа-банка Петр Авен. В Италии арестовали его недвижимость на четыре миллиона евро.
Семь лет назад Авен получил гражданство Латвии. Отныне ему там не рады и хотят лишить паспорта.
То же самое грозит и Абрамовичу, только в Португалии. Делом заинтересовался местный министр иностранных дел.
Российские бизнесмены готовы сражаться в судах. Некоторые взывают к здравому смыслу. Например, Андрей Мельниченко. "Мы оспорим эти абсурдные и безосновательные санкции, над чем уже работают юристы, и верим, что верховенство закона восторжествует", — сказал его представитель.
Итальянские власти изъяли парусную яхту Мельниченко за полмиллиарда долларов. Ее называют "дворцом на воде": восемь кают, вертолетная площадка, три бассейна.
На Сардинии арестовали недвижимость, как подозревают, основного владельца и председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова на 105 миллионов евро. Конфисковали также яхту.
© AP Photo / Antonio Calanni Яхта Lady M
© AP Photo / Antonio Calanni
Яхта Lady M
Минус яхта, частный самолет, вилла на Сардинии и у Алишера Усманова. Пустует в Гамбурге его судно "Дильбар", которое строили по авторскому проекту почти пять лет: бассейн, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал, 12 номеров люкс.
За поместье на острове в Средиземном море бизнесмен выложил 35 миллионов долларов. Итальянцы арестовали недвижимость, чтобы дать Усманову "стимул для поиска диалога и мира". Заодно заблокировали шесть его компаний. Всего заморозили активы на 66 миллионов евро.
То же в Британии. Особняк в графстве Саррей и лондонский дом за 82 миллиона фунтов передали связанным с олигархом фондам. В британском правительстве утверждают, что Усманов "потерял доступ к активам".
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЯхта Dilbar, принадлежащая российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Архивное фото
Яхта Dilbar, принадлежащая российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Архивное фото
Если на кого-то санкции свалились как снег на голову, то Олег Дерипаска уже нарастил броню. Еще четыре года назад его вынудили отказаться от непосредственного управления компанией РУСАЛ и от контроля над En+ Group.
Дерипаске также нельзя въезжать в Великобританию. Этим воспользовались анархисты, захватив особняк бизнесмена в престижном районе на площади Белгрейв-сквер и занавесив окна плакатами с политическими лозунгами.
Подсчетам нет конца и края
Европейским компаниям и банкам запретили вести любые дела с опальными бизнесменами, выполнять платежи в адрес любой структуры (неважно, в ЕС или за его пределами), если она прямо или косвенно с ними связана.
В результате страдают отечественные экспортеры. Так, если признают, что компанию контролирует человек из черного списка, европейские клиенты не смогут покупать ее продукцию.
"Поэтому лица, попавшие под санкции, выходят из советов директоров. Это позволяет продолжать взаимодействие", — говорит Мария Ермилова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова.
В частности, так поступил Геннадий Тимченко, которому принадлежит 23,5 процента акций ПАО "НОВАТЭК" — крупнейшего независимого производителя природного газа в России.
Владелец Volga Group Геннадий Тимченко
Санкции вынудили Михаила Фридмана и Петра Авена покинуть совет директоров Альфа-банка. В начале марта партнеры вышли из управления британской инвестиционной группы LetterOne. Помимо этого, Фридман оставил VEON, контролирующий телекоммуникационные активы в СНГ и ряде стран Азии и Африки, набсовет X5 Retail Group.
Чтобы не навредить бизнесу, Андрей Мельниченко снизил свои доли в ключевых активах: производителе минеральных удобрений "Еврохиме" и СУЭК — крупнейшей угольной компании в России. Сколько он из-за этого потерял, пока неизвестно. Но нет сомнений, что суммы внушительные.
Чтобы не навредить бизнесу, Андрей Мельниченко снизил свои доли в ключевых активах: производителе минеральных удобрений "Еврохиме" и СУЭК — крупнейшей угольной компании в России. Сколько он из-за этого потерял, пока неизвестно. Но нет сомнений, что суммы внушительные.
Европейские санкции ориентируются на понятия "владение" и "контроль". Для американцев критерий — не менее 50 процентов акций. Правда, бывают послабления.
Так, Минфин США сделал исключение для Алишера Усманова. Торговля с его компаниями разрешена, если они отдельно не внесены в санкционные списки Вашингтона.
Замораживают деньги, имущество везде, где могут. С начала марта французские власти "обездвижили" активы российских олигархов на 850 миллионов евро, в том числе две яхты по 150 миллионов евро, заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
В Италии заблокировали более 800 миллионов евро, сообщил премьер-министр Марио Драги. Очевидно, этим не закончится. Российским бизнесменам еще придется подсчитывать убытки.
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