https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

Богатые тоже платят: чего лишились российские миллиардеры

Богатые тоже платят: чего лишились российские миллиардеры - РИА Новости, 24.03.2022

Богатые тоже платят: чего лишились российские миллиардеры

Отечественные бизнесмены подсчитывают убытки от санкций. Кто-то лишился яхт, вилл и частных самолетов. У других проблемы посерьезнее: заморозили все прямо или... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:07

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

forbes

италия

лукойл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779700457_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_cec5ad7dd434b3fa51315b3f479889a0.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Отечественные бизнесмены подсчитывают убытки от санкций. Кто-то лишился яхт, вилл и частных самолетов. У других проблемы посерьезнее: заморозили все прямо или косвенно подконтрольные им средства и активы. Сколько потеряли самые богатые россияне и как они приспосабливаются к новым реалиям — в материале РИА Новости.Охота на яхтыВ первый день спецоперации на Украине суммарное состояние крупнейших российских предпринимателей сократилось на 39 миллиардов долларов. Сильнее всех "обеднел" президент "Лукойла" Вагит Алекперов: на шесть миллиардов долларов (до 13).Президент "Норникеля" Владимир Потанин лишился трех миллиардов.Обвал российского фондового рынка заставил богачей не на шутку понервничать. Затем последовали западные санкции. Под персональные ограничения США попали 19 бизнесменов и чиновников. Среди них Борис и Аркадий Ротенберги, Евгений Пригожин, Алишер Усманов. Им не оформят американскую визу, их активы за океаном заблокированы.В черном списке ЕС Михаил Фридман, Петр Авен, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов. Сюда же попал Алишер Усманов. Теперь им въезд в Европейский союз заказан. "Средства и экономические ресурсы", находящиеся в юрисдикции Брюсселя, заморожены.В Великобритании особое внимание уделили "прокремлевскому олигарху" Роману Абрамовичу. Рикошетом досталось "Челси". Почувствовав, к чему идет дело, предприниматель объявил, что готов продать футбольный клуб, которым владеет почти 20 лет. Но не успел. Его активы заморозили, а вместе с ними и счета "синих"."Челси" не может ни покупать, ни продавать игроков, ни перезаключать контракты.От клуба отворачиваются спонсоры. Прекратить сотрудничество собирается Nike. Правительство Великобритании готово поспособствовать продаже "Челси". Но только при условии, что Абрамович ничего не получит.Чтобы сберечь яхты, миллиардер перегоняет их из Испании в Черногорию. На кону — Solaris почти за 60 миллиардов рублей и девятипалубная Eclipse длиной 162,4 метра. На судне вертолетные площадки, 18 гостевых кают, 15-метровый крытый бассейн с голубым гранитным дном, тренажерный зал, спа-центр, массажный кабинет, салон красоты, сауна и кухня. На днях эти яхты заметили у берегов Турции.Другие россияне, попавшие под санкции, тоже попытались спрятать свои морские флотилии, на которые охотятся США и ЕС. Двадцать первого марта в Гибралтаре под мальтийским флагом пришвартовалась Axioma, предположительно, принадлежащая Дмитрию Пумпянскому. "Ведущий международный банк" попросил Верховный суд Гибралтара арестовать судно.В заливе черногорского Тивата прячется Galactica Super Nova стоимостью 75 миллионов евро — собственность Вагита Алекперова. Там тоже вертолетная площадка, а также бассейн со стеклянным дном и лифт.В плену санкцийПока одни скрывают и продают имущество, другие стали его заложниками. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман застрял в роскошном лондонском особняке совершенно без денег. Все его карты не действуют. Наличных нет даже на то, чтобы заплатить уборщице, сетует бизнесмен. Приходится убираться самому.Его состояние оценивалось в 14 миллиардов долларов, по данным Bloomberg. Сейчас "на бумаге" — десять миллиардов. А в карманах ни пенни.Попал под санкции и коллега Фридмана — акционер Альфа-банка Петр Авен. В Италии арестовали его недвижимость на четыре миллиона евро.Семь лет назад Авен получил гражданство Латвии. Отныне ему там не рады и хотят лишить паспорта.То же самое грозит и Абрамовичу, только в Португалии. Делом заинтересовался местный министр иностранных дел.Российские бизнесмены готовы сражаться в судах. Некоторые взывают к здравому смыслу. Например, Андрей Мельниченко. "Мы оспорим эти абсурдные и безосновательные санкции, над чем уже работают юристы, и верим, что верховенство закона восторжествует", — сказал его представитель.Итальянские власти изъяли парусную яхту Мельниченко за полмиллиарда долларов. Ее называют "дворцом на воде": восемь кают, вертолетная площадка, три бассейна.На Сардинии арестовали недвижимость, как подозревают, основного владельца и председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова на 105 миллионов евро. Конфисковали также яхту.Минус яхта, частный самолет, вилла на Сардинии и у Алишера Усманова. Пустует в Гамбурге его судно "Дильбар", которое строили по авторскому проекту почти пять лет: бассейн, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал, 12 номеров люкс.За поместье на острове в Средиземном море бизнесмен выложил 35 миллионов долларов. Итальянцы арестовали недвижимость, чтобы дать Усманову "стимул для поиска диалога и мира". Заодно заблокировали шесть его компаний. Всего заморозили активы на 66 миллионов евро.То же в Британии. Особняк в графстве Саррей и лондонский дом за 82 миллиона фунтов передали связанным с олигархом фондам. В британском правительстве утверждают, что Усманов "потерял доступ к активам".Если на кого-то санкции свалились как снег на голову, то Олег Дерипаска уже нарастил броню. Еще четыре года назад его вынудили отказаться от непосредственного управления компанией РУСАЛ и от контроля над En+ Group.Дерипаске также нельзя въезжать в Великобританию. Этим воспользовались анархисты, захватив особняк бизнесмена в престижном районе на площади Белгрейв-сквер и занавесив окна плакатами с политическими лозунгами.Подсчетам нет конца и краяЕвропейским компаниям и банкам запретили вести любые дела с опальными бизнесменами, выполнять платежи в адрес любой структуры (неважно, в ЕС или за его пределами), если она прямо или косвенно с ними связана.В результате страдают отечественные экспортеры. Так, если признают, что компанию контролирует человек из черного списка, европейские клиенты не смогут покупать ее продукцию."Поэтому лица, попавшие под санкции, выходят из советов директоров. Это позволяет продолжать взаимодействие", — говорит Мария Ермилова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова.В частности, так поступил Геннадий Тимченко, которому принадлежит 23,5 процента акций ПАО "НОВАТЭК" — крупнейшего независимого производителя природного газа в России.Санкции вынудили Михаила Фридмана и Петра Авена покинуть совет директоров Альфа-банка. В начале марта партнеры вышли из управления британской инвестиционной группы LetterOne. Помимо этого, Фридман оставил VEON, контролирующий телекоммуникационные активы в СНГ и ряде стран Азии и Африки, набсовет X5 Retail Group.Чтобы не навредить бизнесу, Андрей Мельниченко снизил свои доли в ключевых активах: производителе минеральных удобрений "Еврохиме" и СУЭК — крупнейшей угольной компании в России. Сколько он из-за этого потерял, пока неизвестно. Но нет сомнений, что суммы внушительные.Европейские санкции ориентируются на понятия "владение" и "контроль". Для американцев критерий — не менее 50 процентов акций. Правда, бывают послабления.Так, Минфин США сделал исключение для Алишера Усманова. Торговля с его компаниями разрешена, если они отдельно не внесены в санкционные списки Вашингтона.Замораживают деньги, имущество везде, где могут. С начала марта французские власти "обездвижили" активы российских олигархов на 850 миллионов евро, в том числе две яхты по 150 миллионов евро, заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.В Италии заблокировали более 800 миллионов евро, сообщил премьер-министр Марио Драги. Очевидно, этим не закончится. Российским бизнесменам еще придется подсчитывать убытки.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, forbes, италия, лукойл