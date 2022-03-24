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"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html
"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию
"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию - РИА Новости, 24.03.2022
"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Режиссер Никита Михалков с иронией отреагировал на сообщение о том, что Латвия внесла его в список нежелательных лиц, задав встречный вопрос: "А где это?" РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:52
2022-03-24T15:02
культура
новости культуры
россия
латвия
никита михалков
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков с иронией отреагировал на сообщение о том, что Латвия внесла его в список нежелательных лиц, задав встречный вопрос: "А где это?"Ранее латвийский МИД сообщил о запрете 25 российским деятелям культуры на въезд в страну на неопределенный срок, в их число попали, в частности, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов.Пресс-служба Михалкова на запрос РИА Новости прислала ироничный ответ, в котором режиссер после просьбы прокомментировать заявление Латвии спрашивает, где эта страна.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. В ответ на действия России западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе ряду лиц был запрещен въезд.
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новости культуры, россия, латвия, никита михалков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
14:52 24.03.2022 (обновлено: 15:02 24.03.2022)
 
"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Режиссер Михалков, узнав о запрете на въезд в Латвию, поинтересовался, где такая страна

© РИА Новости / Михаил ПатлисКинорежиссер и актер Никита Михалков
Кинорежиссер и актер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Михаил Патлис
Кинорежиссер и актер Никита Михалков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков с иронией отреагировал на сообщение о том, что Латвия внесла его в список нежелательных лиц, задав встречный вопрос: "А где это?"
Ранее латвийский МИД сообщил о запрете 25 российским деятелям культуры на въезд в страну на неопределенный срок, в их число попали, в частности, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов.
Пресс-служба Михалкова на запрос РИА Новости прислала ироничный ответ, в котором режиссер после просьбы прокомментировать заявление Латвии спрашивает, где эта страна.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. В ответ на действия России западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе ряду лиц был запрещен въезд.
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 23:07
Басков надеется, что генпрокурора Украины ждет трибунал
 
КультураНовости культурыРоссияЛатвияНикита МихалковСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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