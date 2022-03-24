https://ria.ru/20220324/lyube-1779810364.html

Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию

Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию - РИА Новости, 24.03.2022

Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию

Участники "Любэ" не планировали проводить концерты в Германии, рассказала РИА Новости администратор группы. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:27

2022-03-24T11:27

2022-03-24T11:27

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Участники "Любэ" не планировали проводить концерты в Германии, рассказала РИА Новости администратор группы.Ранее немецкое издание B.Z. сообщило, что в Германии отменили концерты "Любэ", в частности, выступление, запланированное на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania. По данным СМИ, сообщество выступило против мероприятия. В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.

https://ria.ru/20220323/lyube-1779603696.html

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Елена Громова

новости культуры, любэ, берлин (город), нюрнберг, гамбург (город), германия, музыка