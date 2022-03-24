Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию
Администратор "Любэ" сообщил, что группа не собиралась ехать на концерты в Германию
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Расторгуев на премии "Шансон года" в ГКД в Москве
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Участники "Любэ" не планировали проводить концерты в Германии, рассказала РИА Новости администратор группы.
"Концерты должны были быть еще до ковида... Как мы должны были поехать, в 2020 году, так мы туда и не поехали. Обращайтесь к организаторам в Германии, почему они там переносят, мы никуда не собирались", — сказала собеседница агентства.
Ранее немецкое издание B.Z. сообщило, что в Германии отменили концерты "Любэ", в частности, выступление, запланированное на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania. По данным СМИ, сообщество выступило против мероприятия.
В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.
23 марта, 12:28КультураВ Германии отменили концерты группы "Любэ"