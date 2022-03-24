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Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/lyube-1779810364.html
Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию
Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию - РИА Новости, 24.03.2022
Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию
Участники "Любэ" не планировали проводить концерты в Германии, рассказала РИА Новости администратор группы. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:27
2022-03-24T11:27
культура
новости культуры
любэ
берлин (город)
нюрнберг
гамбург (город)
германия
музыка
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Участники "Любэ" не планировали проводить концерты в Германии, рассказала РИА Новости администратор группы.Ранее немецкое издание B.Z. сообщило, что в Германии отменили концерты "Любэ", в частности, выступление, запланированное на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania. По данным СМИ, сообщество выступило против мероприятия. В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.
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берлин (город)
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гамбург (город)
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новости культуры, любэ, берлин (город), нюрнберг, гамбург (город), германия, музыка
11:27 24.03.2022
 
Группа "Любэ" заявила, что не собиралась с концертами в Германию

Администратор "Любэ" сообщил, что группа не собиралась ехать на концерты в Германию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Расторгуев на премии "Шансон года" в ГКД в Москве
Певец Николай Расторгуев на премии Шансон года в ГКД в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Участники "Любэ" не планировали проводить концерты в Германии, рассказала РИА Новости администратор группы.

"Концерты должны были быть еще до ковида... Как мы должны были поехать, в 2020 году, так мы туда и не поехали. Обращайтесь к организаторам в Германии, почему они там переносят, мы никуда не собирались", — сказала собеседница агентства.

Ранее немецкое издание B.Z. сообщило, что в Германии отменили концерты "Любэ", в частности, выступление, запланированное на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania. По данным СМИ, сообщество выступило против мероприятия.
В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.
Солист группы Любэ Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 12:28Культура
В Германии отменили концерты группы "Любэ"
 
КультураНовости культурыЛюбэБерлин (город)НюрнбергГамбург (город)ГерманияМузыка
 
 
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