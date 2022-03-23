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В Германии отменили концерты группы "Любэ"

В Германии отменили концерты группы "Любэ" - РИА Новости, 23.03.2022

В Германии отменили концерты группы "Любэ"

В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило немецкое издание B.Z. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:28

2022-03-23T12:28

2022-03-23T12:28

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило немецкое издание B.Z.Одно из выступлений было запланировано на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania, которое вчера, по данным СМИ, выступило простив мероприятия. В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Причиной разрыва договора, считает автор материала, могло стать выступление коллектива на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном годовщине присоединения Крыма к России.В связи с публикацией в B.Z. к концертному директору "Любэ" Олегу Головко обратился корреспондент RTVI.Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, любэ, германия