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В Германии отменили концерты группы "Любэ"
В Германии отменили концерты группы "Любэ" - РИА Новости, 23.03.2022
В Германии отменили концерты группы "Любэ"
В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило немецкое издание B.Z. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:28
2022-03-23T12:28
2022-03-23T12:28
культура
новости культуры
музыка
любэ
германия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило немецкое издание B.Z.Одно из выступлений было запланировано на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania, которое вчера, по данным СМИ, выступило простив мероприятия. В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Причиной разрыва договора, считает автор материала, могло стать выступление коллектива на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном годовщине присоединения Крыма к России.В связи с публикацией в B.Z. к концертному директору "Любэ" Олегу Головко обратился корреспондент RTVI.Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.
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германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музыка, любэ, германия
В Германии отменили концерты группы "Любэ"
Немецкое издание B.Z. сообщило об отмене концертов группы "Любэ" в Германии
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило
немецкое издание B.Z.
Одно из выступлений было запланировано на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania, которое вчера, по данным СМИ, выступило простив мероприятия.
В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Причиной разрыва договора, считает автор материала, могло стать выступление коллектива на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном годовщине присоединения Крыма к России.
В связи с публикацией в B.Z. к концертному директору "Любэ" Олегу Головко обратился корреспондент RTVI.
"Таких сообщений не видел, насчет отмены концертов не в курсе. Без комментариев", — заявил Головко.
Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.