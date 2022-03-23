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В Германии отменили концерты группы "Любэ" - РИА Новости, 23.03.2022
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Культура
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В Германии отменили концерты группы "Любэ"
В Германии отменили концерты группы "Любэ" - РИА Новости, 23.03.2022
В Германии отменили концерты группы "Любэ"
В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило немецкое издание B.Z. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:28
2022-03-23T12:28
культура
новости культуры
музыка
любэ
германия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило немецкое издание B.Z.Одно из выступлений было запланировано на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania, которое вчера, по данным СМИ, выступило простив мероприятия. В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Причиной разрыва договора, считает автор материала, могло стать выступление коллектива на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном годовщине присоединения Крыма к России.В связи с публикацией в B.Z. к концертному директору "Любэ" Олегу Головко обратился корреспондент RTVI.Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.
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новости культуры, музыка, любэ, германия
12:28 23.03.2022
 
В Германии отменили концерты группы "Любэ"

Немецкое издание B.Z. сообщило об отмене концертов группы "Любэ" в Германии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
Солист группы Любэ Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Германии отменили концерты "Любэ", об этом сообщило немецкое издание B.Z.
Одно из выступлений было запланировано на 12 мая в Берлине на площадке научного сообщества Urania, которое вчера, по данным СМИ, выступило простив мероприятия.
В статье B.Z. также отмечается, что организатор концертов — компания Evennta — во вторник отменила все десять шоу "Любэ" в стране. Причиной разрыва договора, считает автор материала, могло стать выступление коллектива на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном годовщине присоединения Крыма к России.
В связи с публикацией в B.Z. к концертному директору "Любэ" Олегу Головко обратился корреспондент RTVI.
"Таких сообщений не видел, насчет отмены концертов не в курсе. Без комментариев", — заявил Головко.
Планировалось, что выступления группы пройдут с 10 по 22 мая в Гамбурге, Нюрнберге и других городах.
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