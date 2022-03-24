https://ria.ru/20220324/kndr-1779818336.html

Северная Корея через два года сможет пробить ПРО США, считает эксперт

Северная Корея через два года сможет пробить ПРО США, считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2022

Северная Корея через два года сможет пробить ПРО США, считает эксперт

Проведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты говорит о высоких темпах развития северокорейской оборонной промышленности, которые позволят... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:53

2022-03-24T11:53

2022-03-24T11:53

в мире

космос - риа наука

кндр (северная корея)

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сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Проведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты говорит о высоких темпах развития северокорейской оборонной промышленности, которые позволят Пхеньяну в течении ближайших двух лет получить оружие, способное преодолевать ПРО США, заявил в четверг РИА Новости доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.Ранее южнокорейское информагентство Ренхап сообщило, что КНДР пустила в сторону Японского моря один снаряд – вероятно, баллистическую ракету большой дальности.Как предполагает агентство, речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете (МБР). Сообщается, что пуск ракеты был, предположительно, "вертикальный".Эксперт предположил, что Северная Корея специально запустила ракету вертикально, чтобы не "дразнить" соседей. Сивков подчеркнул, что ракетная программа КНДР не нацелена на агрессию против Японии и Южной Кореи, ее цель – стратегическое сдерживание США.Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. 27 февраля и 5 марта КНДР из района аэропорта Сунан произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника.Сеул и Вашингтон позже обвинили Пхеньян в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем он испытал новую МБР "Хвасон-17", представленную во время военного парада в октябре 2020 года.Также по данным источников среди южнокорейских и японских военных, Северная Корея 16 марта произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты опять же из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Пуск закончился "неудачей сразу после старта", ракета взорвалась в воздухе на высоте до 20 километров.По мнению агентства Ренхап, нынешний пуск может быть повторным испытанием функциональности той же ракеты.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777778124.html

https://ria.ru/20220324/kndr-1779816770.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, космос - риа наука, кндр (северная корея), япония, сша