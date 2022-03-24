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В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра" - РИА Новости, 24.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779869860.html
В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра"
В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра" - РИА Новости, 24.03.2022
В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра"
В Министерство культуры России не поступала информация об отмене или переносе "Кинотавра" от организаторов фестиваля, заявка на проведение мероприятия находится РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:31
2022-03-24T15:39
культура
новости культуры
александр велединский
петр тодоровский
александр роднянский
сочи
кинотавр
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Министерство культуры России не поступала информация об отмене или переносе "Кинотавра" от организаторов фестиваля, заявка на проведение мероприятия находится в работе, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее Президент фестиваля "Кинотавр", продюсер Александр Роднянский заявил, что в этом году смотра не будет.Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится с 1991 года. Победителями смотра в разные годы становились картины "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Брат" Алексея Балабанова, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие.Фестиваль должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи.
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новости культуры, александр велединский, петр тодоровский, александр роднянский, сочи, кинотавр, кино и сериалы
15:31 24.03.2022 (обновлено: 15:39 24.03.2022)
 
В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра"

Информация об отмене об отмене или переносе "Кинотавра" не поступала в Минкультуры

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Министерство культуры России не поступала информация об отмене или переносе "Кинотавра" от организаторов фестиваля, заявка на проведение мероприятия находится в работе, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Президент фестиваля "Кинотавр", продюсер Александр Роднянский заявил, что в этом году смотра не будет.
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится с 1991 года. Победителями смотра в разные годы становились картины "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Брат" Алексея Балабанова, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие.
Фестиваль должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи.
Посетители на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:22Культура
Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет
 
КультураНовости культурыАлександр ВелединскийПетр ТодоровскийАлександр РоднянскийСочиКинотаврКино и сериалы
 
 
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