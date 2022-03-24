https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779869860.html

В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра"

В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра" - РИА Новости, 24.03.2022

В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра"

В Министерство культуры России не поступала информация об отмене или переносе "Кинотавра" от организаторов фестиваля, заявка на проведение мероприятия находится РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:31

2022-03-24T15:31

2022-03-24T15:39

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Министерство культуры России не поступала информация об отмене или переносе "Кинотавра" от организаторов фестиваля, заявка на проведение мероприятия находится в работе, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее Президент фестиваля "Кинотавр", продюсер Александр Роднянский заявил, что в этом году смотра не будет.Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится с 1991 года. Победителями смотра в разные годы становились картины "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Брат" Алексея Балабанова, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие.Фестиваль должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи.

https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779841555.html

сочи

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр велединский, петр тодоровский, александр роднянский, сочи, кинотавр, кино и сериалы