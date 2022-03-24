https://ria.ru/20220324/keshbek-1779844486.html

Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта

Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта - РИА Новости, 24.03.2022

Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта

Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:47

2022-03-24T13:47

2022-03-24T13:47

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

дети

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Возврат, как и в прошлом году, составит 50 процентов оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карту "Мир" в течение нескольких дней.Многодетные семьи смогут получить обратно половину от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.Все предложениями в рамках наших программ в день старта – на официальном портале "Мирпутешествий.рф", уточнили в Ростуризме.

https://ria.ru/20220323/keshbek-1779297877.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, дети, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова