https://ria.ru/20220324/keshbek-1779844486.html
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта - РИА Новости, 24.03.2022
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта
Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:47
2022-03-24T13:47
2022-03-24T13:47
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
дети
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774815035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb339724c282753605ba53e928adddbd.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Возврат, как и в прошлом году, составит 50 процентов оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карту "Мир" в течение нескольких дней.Многодетные семьи смогут получить обратно половину от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.Все предложениями в рамках наших программ в день старта – на официальном портале "Мирпутешествий.рф", уточнили в Ростуризме.
https://ria.ru/20220323/keshbek-1779297877.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774815035_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_896bfb845a3af39fdd7ac8b6a40a09af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, дети, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта
Ростуризм: программа нового детского туристического кешбэка начнется в ночь на 31 марта
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Возврат, как и в прошлом году, составит 50 процентов оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карту "Мир" в течение нескольких дней.
Многодетные семьи смогут получить обратно половину от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.
Все предложениями в рамках наших программ в день старта – на официальном портале "Мирпутешествий.рф
", уточнили в Ростуризме.