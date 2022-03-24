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Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта - РИА Новости, 24.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220324/keshbek-1779844486.html
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта - РИА Новости, 24.03.2022
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта
Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:47
2022-03-24T13:47
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
дети
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Возврат, как и в прошлом году, составит 50 процентов оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карту "Мир" в течение нескольких дней.Многодетные семьи смогут получить обратно половину от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.Все предложениями в рамках наших программ в день старта – на официальном портале "Мирпутешествий.рф", уточнили в Ростуризме.
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туризм, новости - туризм, туристы, дети, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
13:47 24.03.2022
 
Новый этап детского туристического кешбэка стартует в ночь на 31 марта

Ростуризм: программа нового детского туристического кешбэка начнется в ночь на 31 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Продажи путевок для детей с кэшбеком стартуют в ночь на 31 марта, а отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Возврат, как и в прошлом году, составит 50 процентов оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карту "Мир" в течение нескольких дней.
Многодетные семьи смогут получить обратно половину от стоимости каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.
Все предложениями в рамках наших программ в день старта – на официальном портале "Мирпутешествий.рф", уточнили в Ростуризме.
Девушки в аэропорту - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыДетиФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина Догузова
 
 
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