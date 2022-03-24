https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779910312.html

В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях

В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 24.03.2022

В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях

Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:59

2022-03-24T17:59

2022-03-24T17:59

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НУР-СУЛТАН, 24 мар — РИА Новости. Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики."Межведомственной комиссией приняты следующие решения: отменить обязательное ношение масок в помещениях", — говорится в релизе.Уточняется, что рекомендательный характер использования средств защиты сохраняется в местах массового скопления людей и общественном транспорте. В медицинских организациях следует носить маски и персоналу, и посетителям.Решением комиссии также расширяется список граждан, кому разрешена вакцина от коронавируса Pfizer. Теперь ее могут получить казахстанцы, впервые проходящие иммунизацию, повторно прививающиеся для выезда за рубеж, а также те, кто намерен завершить начатый за границей курс. Кроме того, препарат станет доступен для ревакцинирующихся от COVID-19.По данным министерства здравоохранения, что за минувшие сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания.

https://ria.ru/20220324/tailand-1779813958.html

казахстан

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

казахстан, вакцина pfizer/biontech, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, вакцинация