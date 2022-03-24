Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779910312.html
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 24.03.2022
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях
Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:59
2022-03-24T17:59
туризм
казахстан
вакцина pfizer/biontech
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758183724_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_89f93284d79678e5aa9aab29a33b21dc.jpg
НУР-СУЛТАН, 24 мар — РИА Новости. Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики."Межведомственной комиссией приняты следующие решения: отменить обязательное ношение масок в помещениях", — говорится в релизе.Уточняется, что рекомендательный характер использования средств защиты сохраняется в местах массового скопления людей и общественном транспорте. В медицинских организациях следует носить маски и персоналу, и посетителям.Решением комиссии также расширяется список граждан, кому разрешена вакцина от коронавируса Pfizer. Теперь ее могут получить казахстанцы, впервые проходящие иммунизацию, повторно прививающиеся для выезда за рубеж, а также те, кто намерен завершить начатый за границей курс. Кроме того, препарат станет доступен для ревакцинирующихся от COVID-19.По данным министерства здравоохранения, что за минувшие сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания.
https://ria.ru/20220324/tailand-1779813958.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758183724_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9bc7fb2930dcde4b2da7bc8946eb172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, вакцина pfizer/biontech, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, вакцинация
17:59 24.03.2022
 
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях

Власти Казахстана отменили обязательное ношение масок в помещениях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетители в павильоне-сфере "Нур Алем" Нур-Султане
Посетители в павильоне-сфере Нур Алем Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 24 мар — РИА Новости. Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.
"Межведомственной комиссией приняты следующие решения: отменить обязательное ношение масок в помещениях", — говорится в релизе.
Уточняется, что рекомендательный характер использования средств защиты сохраняется в местах массового скопления людей и общественном транспорте. В медицинских организациях следует носить маски и персоналу, и посетителям.
Решением комиссии также расширяется список граждан, кому разрешена вакцина от коронавируса Pfizer. Теперь ее могут получить казахстанцы, впервые проходящие иммунизацию, повторно прививающиеся для выезда за рубеж, а также те, кто намерен завершить начатый за границей курс. Кроме того, препарат станет доступен для ревакцинирующихся от COVID-19.
По данным министерства здравоохранения, что за минувшие сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания.
Пляж Lagoon Cove Longtail в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 12:43Туризм
В Таиланде заявили, что очень заинтересованы в российских туристах
 
ТуризмКазахстанВакцина Pfizer/BioNTechНовости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19Вакцинация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала