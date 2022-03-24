https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779910312.html
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях - РИА Новости, 24.03.2022
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях
Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:59
2022-03-24T17:59
2022-03-24T17:59
туризм
казахстан
вакцина pfizer/biontech
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758183724_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_89f93284d79678e5aa9aab29a33b21dc.jpg
НУР-СУЛТАН, 24 мар — РИА Новости. Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики."Межведомственной комиссией приняты следующие решения: отменить обязательное ношение масок в помещениях", — говорится в релизе.Уточняется, что рекомендательный характер использования средств защиты сохраняется в местах массового скопления людей и общественном транспорте. В медицинских организациях следует носить маски и персоналу, и посетителям.Решением комиссии также расширяется список граждан, кому разрешена вакцина от коронавируса Pfizer. Теперь ее могут получить казахстанцы, впервые проходящие иммунизацию, повторно прививающиеся для выезда за рубеж, а также те, кто намерен завершить начатый за границей курс. Кроме того, препарат станет доступен для ревакцинирующихся от COVID-19.По данным министерства здравоохранения, что за минувшие сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания.
https://ria.ru/20220324/tailand-1779813958.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758183724_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9bc7fb2930dcde4b2da7bc8946eb172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, вакцина pfizer/biontech, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, вакцинация
В Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях
Власти Казахстана отменили обязательное ношение масок в помещениях
НУР-СУЛТАН, 24 мар — РИА Новости. Власти Казахстана смягчили карантинные ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.
"Межведомственной комиссией приняты следующие решения: отменить обязательное ношение масок в помещениях", — говорится в релизе.
Уточняется, что рекомендательный характер использования средств защиты сохраняется в местах массового скопления людей и общественном транспорте. В медицинских организациях следует носить маски и персоналу, и посетителям.
Решением комиссии также расширяется список граждан, кому разрешена вакцина от коронавируса Pfizer. Теперь ее могут получить казахстанцы, впервые проходящие иммунизацию, повторно прививающиеся для выезда за рубеж, а также те, кто намерен завершить начатый за границей курс. Кроме того, препарат станет доступен для ревакцинирующихся от COVID-19.
По данным министерства здравоохранения, что за минувшие сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания.