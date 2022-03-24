https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779810493.html

Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате

Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате - РИА Новости, 24.03.2022

Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате

Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:18

2022-03-24T11:18

2022-03-24T11:18

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости.Автором видео стал очевидец, оказавшийся попутчиком животного. Судя по ролику, немногочисленные пассажиры автобуса не смутились неожиданным соседством.Владелец лошади вывел ее из салона на одной из автобусных остановок. Городская администрация и представители транспортных организаций пока не комментировали инцидент.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/koty-1774374299.html

казахстан

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, казахстан