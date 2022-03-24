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Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате - РИА Новости, 24.03.2022
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Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате
Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате - РИА Новости, 24.03.2022
Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате
Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:18
2022-03-24T11:18
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости.Автором видео стал очевидец, оказавшийся попутчиком животного. Судя по ролику, немногочисленные пассажиры автобуса не смутились неожиданным соседством.Владелец лошади вывел ее из салона на одной из автобусных остановок. Городская администрация и представители транспортных организаций пока не комментировали инцидент.
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в мире, казахстан
11:18 24.03.2022
 
Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате

По социальных сетям разлетелось видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате

© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкВиды Алма-Аты
Виды Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости.
Автором видео стал очевидец, оказавшийся попутчиком животного. Судя по ролику, немногочисленные пассажиры автобуса не смутились неожиданным соседством.
Владелец лошади вывел ее из салона на одной из автобусных остановок. Городская администрация и представители транспортных организаций пока не комментировали инцидент.
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