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Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате
Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате - РИА Новости, 24.03.2022
Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате
Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:18
2022-03-24T11:18
2022-03-24T11:18
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости.Автором видео стал очевидец, оказавшийся попутчиком животного. Судя по ролику, немногочисленные пассажиры автобуса не смутились неожиданным соседством.Владелец лошади вывел ее из салона на одной из автобусных остановок. Городская администрация и представители транспортных организаций пока не комментировали инцидент.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/koty-1774374299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате
По социальных сетям разлетелось видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Видео с лошадью в салоне пассажирского автобуса, снятое, предположительно, в Алма-Ате, разлетелось по социальным сетям, передаёт корреспондент РИА Новости.
Автором видео стал очевидец, оказавшийся попутчиком животного. Судя по ролику, немногочисленные пассажиры автобуса не смутились неожиданным соседством.
Владелец лошади вывел ее из салона на одной из автобусных остановок. Городская администрация и представители транспортных организаций пока не комментировали инцидент.