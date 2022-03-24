https://ria.ru/20220324/istoriya-1779824604.html
Мединский пожалел, что как министр "недоидеологизировал" историческое кино
Мединский пожалел, что как министр "недоидеологизировал" историческое кино - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский пожалел, что как министр "недоидеологизировал" историческое кино
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в бытность министром культуры не поборол очернение российской истории в произведениях культуры за... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:14
2022-03-24T12:14
2022-03-24T12:27
общество
владимир мединский
россия
москва
кино и сериалы
великая отечественная война (1941-1945)
культура
новости культуры
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в бытность министром культуры не поборол очернение российской истории в произведениях культуры за государственные деньги.Выступая в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению, Мединский подчеркнул, что сегодня "необходимо мобилизовать и деятельность министерства культуры" для "объективного освещения истории России" ради "противодействия информационной агрессии Запада".По словам Мединского, когда он работал министром культуры РФ, его "все эти восемь лет клевали за излишнюю идеологизированность". "Я вот теперь каюсь, что недоидеологизировал. Не доделал, когда была возможность", - заявил помощник главы государства. По его оценке, те, кто на государственные деньги снимает фильмы, очерняющие историю России, в том числе День Победы, - "это хуже, чем предатели".Мединский занимал пост министра культуры Российской Федерации в 2012-2020 годах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир мединский, россия, москва, кино и сериалы, великая отечественная война (1941-1945), новости культуры
12:14 24.03.2022 (обновлено: 12:27 24.03.2022)
Мединский пожалел, что как министр "недоидеологизировал" историческое кино
Помощник Путина Мединский пожалел, что как министр не поборол очернение истории в кино