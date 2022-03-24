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Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию - РИА Новости, 24.03.2022
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Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию - РИА Новости, 24.03.2022
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Россия отменяет ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:07
2022-03-24T15:42
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здоровье - общество
россия
монголия
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общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия отменяет ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19."Принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", — говорится в сообщении.Российские сухопутные границы оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. На прошлой неделе стало известно об отмене ограничений для поездок в Белоруссию. Кроме того, пересекать российскую границу могут граждане ДНР, ЛНР и Украины. Как заявлял заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, ведомство подало в оперштаб заявку на снятие ограничений и с другими странами. Речь идет об автомобильных и железнодорожных маршрутах.
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здоровье - общество, россия, монголия, казахстан, общество, коронавирус covid-19, новости - туризм
10:07 24.03.2022 (обновлено: 15:42 24.03.2022)
 
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию

Россия с 30 марта снимает ограничения на поездки в Казахстан и Монголию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия отменяет ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
"Принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", — говорится в сообщении.
Российские сухопутные границы оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. На прошлой неделе стало известно об отмене ограничений для поездок в Белоруссию. Кроме того, пересекать российскую границу могут граждане ДНР, ЛНР и Украины.
Как заявлял заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, ведомство подало в оперштаб заявку на снятие ограничений и с другими странами. Речь идет об автомобильных и железнодорожных маршрутах.
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