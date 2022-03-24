https://ria.ru/20220324/granitsa-1779794624.html

Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию

Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию - РИА Новости, 24.03.2022

Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию

Россия отменяет ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:07

2022-03-24T10:07

2022-03-24T15:42

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия отменяет ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19."Принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", — говорится в сообщении.Российские сухопутные границы оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. На прошлой неделе стало известно об отмене ограничений для поездок в Белоруссию. Кроме того, пересекать российскую границу могут граждане ДНР, ЛНР и Украины. Как заявлял заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, ведомство подало в оперштаб заявку на снятие ограничений и с другими странами. Речь идет об автомобильных и железнодорожных маршрутах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/omikron-1779254635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, монголия, казахстан, общество, коронавирус covid-19, новости - туризм