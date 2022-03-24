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ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/gospital-1779824804.html
ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР
ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР
Федеральное медико-биологическое агентство России развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР, за медицинской помощью смогут обращаться все... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:15
2022-03-24T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
вероника скворцова
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР, за медицинской помощью смогут обращаться все жители Донбасса, представители народной милиции, Росгвардии и военные Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ФМБА."Под руководством главы ФМБА России Вероники Скворцовой в связи с обращением министерства обороны Российской Федерации Агентство развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В среду глава ФМБА Вероника Скворцова совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным открыли госпиталь на территории Старобешевской центральной районной больницы, он уже начал свою работу, уточнили в ведомстве.В составе мобильного госпиталя специальная автомобильная техника, которая включает автоколонну из трех машин скорой помощи класса, восьми автомобилей повышенной проходимости, четырех реанимационных модулей, двух операционных и двух перевязочных, отметили в пресс-службе."Мобильный отряд ФМБА России будет работать на освобожденных территориях ДНР в круглосуточном режиме и так долго, сколько потребуется. К специалистам отряда могут обратиться все жители ДНР и ЛНР, представители Народной милиции, Росгвардии, военные Минобороны России, а также дети и все нуждающиеся", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
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в мире, здоровье - общество, денис пушилин, вероника скворцова, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
12:15 24.03.2022
 
ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР

ФМБА России развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР, за медицинской помощью смогут обращаться все жители Донбасса, представители народной милиции, Росгвардии и военные Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ФМБА.
"Под руководством главы ФМБА России Вероники Скворцовой в связи с обращением министерства обороны Российской Федерации Агентство развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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В среду глава ФМБА Вероника Скворцова совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным открыли госпиталь на территории Старобешевской центральной районной больницы, он уже начал свою работу, уточнили в ведомстве.
В составе мобильного госпиталя специальная автомобильная техника, которая включает автоколонну из трех машин скорой помощи класса, восьми автомобилей повышенной проходимости, четырех реанимационных модулей, двух операционных и двух перевязочных, отметили в пресс-службе.
"Мобильный отряд ФМБА России будет работать на освобожденных территориях ДНР в круглосуточном режиме и так долго, сколько потребуется. К специалистам отряда могут обратиться все жители ДНР и ЛНР, представители Народной милиции, Росгвардии, военные Минобороны России, а также дети и все нуждающиеся", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

Женщины сортируют принятую у населения гуманитарную помощь для беженцев с юго-востока Украины в центре общественных объединений Советского района Новосибирска
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

Отсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на одной из улиц в Новосибирске
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

Дети в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

Пожилые люди в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

Жители Мариуполя получают гуманитарную помощ
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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