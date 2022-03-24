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ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР

ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

ФМБА развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР

Федеральное медико-биологическое агентство России развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР, за медицинской помощью смогут обращаться все... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:15

2022-03-24T12:15

2022-03-24T12:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

вероника скворцова

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории ДНР, за медицинской помощью смогут обращаться все жители Донбасса, представители народной милиции, Росгвардии и военные Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ФМБА."Под руководством главы ФМБА России Вероники Скворцовой в связи с обращением министерства обороны Российской Федерации Агентство развернуло мобильный госпиталь на освобожденной территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В среду глава ФМБА Вероника Скворцова совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным открыли госпиталь на территории Старобешевской центральной районной больницы, он уже начал свою работу, уточнили в ведомстве.В составе мобильного госпиталя специальная автомобильная техника, которая включает автоколонну из трех машин скорой помощи класса, восьми автомобилей повышенной проходимости, четырех реанимационных модулей, двух операционных и двух перевязочных, отметили в пресс-службе."Мобильный отряд ФМБА России будет работать на освобожденных территориях ДНР в круглосуточном режиме и так долго, сколько потребуется. К специалистам отряда могут обратиться все жители ДНР и ЛНР, представители Народной милиции, Росгвардии, военные Минобороны России, а также дети и все нуждающиеся", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, здоровье - общество, денис пушилин, вероника скворцова, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия