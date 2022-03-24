https://ria.ru/20220324/fas-1779928093.html

ФАС выдала предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты

ФАС выдала предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты - РИА Новости, 24.03.2022

ФАС выдала предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты

ФАС выдала организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты, сообщает служба. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:07

2022-03-24T19:07

2022-03-24T19:14

россия

туризм

авиабилеты

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туризм

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ФАС выдала организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты, сообщает служба."ВТБ Капитал" в среду опубликовал исследование, в котором говорилось, что цены на авиабилеты в России в 2022 году вырастут более чем на 50% в годовом выражении, а спрос на перелеты сократится на 20%."ФАС выдала организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. Такие прогнозы представители АО "ВТБ Капитал" и Национального рейтингового агентства озвучили в СМИ. Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - говорится в сообщении."️ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - добавляет служба.

https://ria.ru/20220323/perelety-1779660515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, авиабилеты, экономика, национальное рейтинговое агентство, втб, втб капитал, туризм, новости - туризм