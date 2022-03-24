19:07 24.03.2022 (обновлено: 19:14 24.03.2022)
ФАС выдала предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты
ФАС выдала организациям предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ФАС выдала организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты, сообщает служба.
"ВТБ Капитал" в среду опубликовал исследование, в котором говорилось, что цены на авиабилеты в России в 2022 году вырастут более чем на 50% в годовом выражении, а спрос на перелеты сократится на 20%.
"ФАС выдала организациям предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. Такие прогнозы представители АО "ВТБ Капитал" и Национального рейтингового агентства озвучили в СМИ. Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя", - говорится в сообщении.
"️ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - добавляет служба.