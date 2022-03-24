https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы - РИА Новости, 24.03.2022
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:43
2022-03-24T11:43
2022-03-24T11:43
россия-китай: главное
китай
экология
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МОСКВА, 24 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной энергетики на период 2021-2035 гг., поскольку страна стремится к достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности.К 2025 году в Китае будет создана сравнительно полная система развития водородной энергетики, будет значительно повышен инновационный потенциал, и в основном будут освоены ключевые технологии и производственные процессы, говорится в плане.Ожидается, что ежегодное производство водорода за счет возобновляемых источников энергии достигнет 100 - 200 тысяч тонн, что станет важной частью потребления новой водородной энергии к 2025 году и позволит сократить выбросы углекислого газа на один-два миллиона тонн в год.К 2030 году в Китае будет создана рациональная и упорядоченная промышленная структура, и будут широко использоваться возобновляемые источники энергии для производства водорода, что станет крепкой опорой для реализации цели по достижению пика выбросов углерода.Согласно плану, к 2035 году доля водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, в конечном потреблении энергии значительно возрастет, что сыграет важную вспомогательную роль в развитии зеленой энергетики страны.
https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экология
МОСКВА, 24 мар - Проект "Россия-Китай: Главное".
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной энергетики на период 2021-2035 гг., поскольку страна стремится к достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности.
К 2025 году в Китае
будет создана сравнительно полная система развития водородной энергетики, будет значительно повышен инновационный потенциал, и в основном будут освоены ключевые технологии и производственные процессы, говорится в плане.
Ожидается, что ежегодное производство водорода за счет возобновляемых источников энергии достигнет 100 - 200 тысяч тонн, что станет важной частью потребления новой водородной энергии к 2025 году и позволит сократить выбросы углекислого газа на один-два миллиона тонн в год.
К 2030 году в Китае будет создана рациональная и упорядоченная промышленная структура, и будут широко использоваться возобновляемые источники энергии для производства водорода, что станет крепкой опорой для реализации цели по достижению пика выбросов углерода.
Согласно плану, к 2035 году доля водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, в конечном потреблении энергии значительно возрастет, что сыграет важную вспомогательную роль в развитии зеленой энергетики страны.