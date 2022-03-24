Рейтинг@Mail.ru
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы - РИА Новости, 24.03.2022
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:43
2022-03-24T11:43
россия-китай: главное
китай
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779812635_0:160:3008:1852_1920x0_80_0_0_24e25d8f26573250536db2ed13211002.jpg
МОСКВА, 24 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной энергетики на период 2021-2035 гг., поскольку страна стремится к достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности.К 2025 году в Китае будет создана сравнительно полная система развития водородной энергетики, будет значительно повышен инновационный потенциал, и в основном будут освоены ключевые технологии и производственные процессы, говорится в плане.Ожидается, что ежегодное производство водорода за счет возобновляемых источников энергии достигнет 100 - 200 тысяч тонн, что станет важной частью потребления новой водородной энергии к 2025 году и позволит сократить выбросы углекислого газа на один-два миллиона тонн в год.К 2030 году в Китае будет создана рациональная и упорядоченная промышленная структура, и будут широко использоваться возобновляемые источники энергии для производства водорода, что станет крепкой опорой для реализации цели по достижению пика выбросов углерода.Согласно плану, к 2035 году доля водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, в конечном потреблении энергии значительно возрастет, что сыграет важную вспомогательную роль в развитии зеленой энергетики страны.
https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779812635_510:184:2995:2048_1920x0_80_0_0_c7cb6a7960b2205c802c9fefd5d5959d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, экология
11:43 24.03.2022
 

В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы

© AP Photo / Ng Han GuanЭкспериментальный автомобиль, работающий на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов, Shanghai Auto Show, Китай
Экспериментальный автомобиль, работающий на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов, Shanghai Auto Show, Китай - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной энергетики на период 2021-2035 гг., поскольку страна стремится к достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности.
К 2025 году в Китае будет создана сравнительно полная система развития водородной энергетики, будет значительно повышен инновационный потенциал, и в основном будут освоены ключевые технологии и производственные процессы, говорится в плане.
Дом народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:37Россия-Китай: Главное
Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году
Ожидается, что ежегодное производство водорода за счет возобновляемых источников энергии достигнет 100 - 200 тысяч тонн, что станет важной частью потребления новой водородной энергии к 2025 году и позволит сократить выбросы углекислого газа на один-два миллиона тонн в год.
К 2030 году в Китае будет создана рациональная и упорядоченная промышленная структура, и будут широко использоваться возобновляемые источники энергии для производства водорода, что станет крепкой опорой для реализации цели по достижению пика выбросов углерода.
Согласно плану, к 2035 году доля водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, в конечном потреблении энергии значительно возрастет, что сыграет важную вспомогательную роль в развитии зеленой энергетики страны.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала