https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html

В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы

В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы - РИА Новости, 24.03.2022

В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:43

2022-03-24T11:43

2022-03-24T11:43

россия-китай: главное

китай

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779812635_0:160:3008:1852_1920x0_80_0_0_24e25d8f26573250536db2ed13211002.jpg

МОСКВА, 24 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное управление по делам энергетики КНР совместно опубликовали план развития водородной энергетики на период 2021-2035 гг., поскольку страна стремится к достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности.К 2025 году в Китае будет создана сравнительно полная система развития водородной энергетики, будет значительно повышен инновационный потенциал, и в основном будут освоены ключевые технологии и производственные процессы, говорится в плане.Ожидается, что ежегодное производство водорода за счет возобновляемых источников энергии достигнет 100 - 200 тысяч тонн, что станет важной частью потребления новой водородной энергии к 2025 году и позволит сократить выбросы углекислого газа на один-два миллиона тонн в год.К 2030 году в Китае будет создана рациональная и упорядоченная промышленная структура, и будут широко использоваться возобновляемые источники энергии для производства водорода, что станет крепкой опорой для реализации цели по достижению пика выбросов углерода.Согласно плану, к 2035 году доля водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии, в конечном потреблении энергии значительно возрастет, что сыграет важную вспомогательную роль в развитии зеленой энергетики страны.

https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экология