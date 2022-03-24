https://ria.ru/20220324/eksport-1779792701.html
Посол рассказал, экспорт каких товаров в Россию может увеличить Перу
Посол рассказал, экспорт каких товаров в Россию может увеличить Перу - РИА Новости, 24.03.2022
Посол рассказал, экспорт каких товаров в Россию может увеличить Перу
Перу могла бы увеличить экспорт в Россию мандаринов, винограда, манго и ананасов, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:52
2022-03-24T09:52
2022-03-24T10:02
экономика
россия
перу
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Перу могла бы увеличить экспорт в Россию мандаринов, винограда, манго и ананасов, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо."Например, мандарины, мы их производим. Виноград – мы стали первыми в мире по объему производства винограда. Также голубика – Перу занимает первое место по производству голубики. Есть и другие фрукты, которые растут в Перу: например, манго, ананасы. Так что надо смотреть. Я думаю, будет востребован наш шоколад, какао в Перу очень высокого качества", - сказал посол.Дипломат отметил, что еще одним популярным товаром мог быть стать перуанский кофе, который сейчас присутствует на российском рынке, но в небольшом количестве.В 2021 году торговый оборот РФ и Перу увеличился в два раза и достиг 838 миллионов долларов, заявил посол. Экспорт из Перу увеличился на 60 миллионов долларов по сравнению с 2020 годом, а присутствие российских продуктов на рынке Перу увеличилось почти в три раза.Читайте полный текст интервью Хуана дель Кампо >>
https://ria.ru/20220315/import-1778190955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, перу
09:52 24.03.2022 (обновлено: 10:02 24.03.2022)
Посол рассказал, экспорт каких товаров в Россию может увеличить Перу
Посол в Москве дель Кампо: Перу могла бы увеличить экспорт в Россию голубики, манго и кофе