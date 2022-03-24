https://ria.ru/20220324/peru-1779722476.html

Хуан дель Кампо: Перу могло бы использовать новые возможности рынка России

Хуан дель Кампо: Перу могло бы использовать новые возможности рынка России - РИА Новости, 24.03.2022

Хуан дель Кампо: Перу могло бы использовать новые возможности рынка России

Предприниматели из Перу могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся после западных санкций ниши на российском рынке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:00

2022-03-24T10:00

2022-03-24T10:00

интервью

хуан дель кампо

экономика

перу

россия

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Предприниматели из Перу могли бы воспользоваться возможностью и заполнить образовавшиеся после западных санкций ниши на российском рынке, заявил РИА Новости перуанский посол в Москве Хуан дель Кампо. В эксклюзивном интервью дипломат также рассказал о том, какие новые продукты питания латиноамериканская страна готова экспортировать в Россию, как решить вопросы с логистикой, и могут ли изделия из перуанского текстиля стать неотъемлемым элементом отечественного масс-маркета.– Когда вы только приехали в Россию полтора года назад, вы сказали в интервью, что Перу видит отличный потенциал в российском рынке и хочет удвоить экспорт в Россию. Сейчас, когда европейские и американские компании уходят с российского рынка, Перу собирается воспользоваться этой возможностью и усилить свое присутствие в России?– Хотел бы отметить, что, когда проводилось интервью, я опирался на цифры 2020 года, который был неудачным из-за пандемии. Тогда наша двусторонняя торговля сократилась, оборот составлял всего 416 миллионов долларов. Наш торговый баланс был отрицательным. В 2021 году наш оборот увеличился в два раза и достиг 838 миллионов долларов. Я могу сказать, что экспорт из Перу увеличился. Если мы сравним его с 2020 годом, он стал больше на 60 миллионов долларов. Что касается российских продуктов, то их присутствие на рынке Перу увеличилось почти в три раза. То есть, если в 2020 году объем российского экспорта был 281 миллион долларов, то в 2021 году он был 643 миллиона долларов. Это значит, что рынок Перу стал очень важным для России. Это рекордный показатель за всю историю отношений России и Перу. То же самое относится и к экспорту Перу в Россию.Также хотел бы подчеркнуть, что мы стали самыми крупными экспортерами авокадо в Россию. Экспорт винограда, а также перуанского суперфуда тоже растет. В прошлом году Перу побило свой исторический рекорд по экспорту в другие страны. Мы сейчас занимаем пятое место по экспорту в Латинской Америке. Для нас расширять торговое сотрудничество означает развитие. Больше торговли – больше развития. Усиливать торговое сотрудничество очень важно для нас. Мы также прикладываем усилия, чтобы достичь соглашений с ЕАЭС, чьим участником является Россия. Так что логично, что страны должны пользоваться возможностями, которые предоставляются. И если Перу в состоянии заполнить образовавшиеся ниши на рынке, я думаю, мы могли бы этим воспользоваться.– То есть, Перу сейчас готово и хочет заполнить те ниши, которые образовались после ухода с российского рынка ряда европейских и американских компаний?– Это во многом зависит от активности компаний. Компании будут искать ниши для размещения своих товаров. Если в России есть потребность в продуктах, которые производит Перу, конечно, перуанские предприниматели воспользуются возможностью разместить свою продукцию на российском рынке. Перуанский экспорт постоянно растет, особенно за последние десять лет.– Какие новые продукты может предложить Перу российскому рынку сейчас?– Это будет зависеть от того, что будет нужно России. Что мы традиционно поставляем в Россию? Замороженную рыбу, суперфуды, фрукты, шоколад, какао. Мы развили машиностроение в горнодобывающей промышленности. Но нам важно знать, что нужно стране. Надо быть реалистами – есть сферы, в которых Перу не может конкурировать, сферы, которые еще пока не развиты. Надо понять, в каких сферах Перу может быть экспортером. Я думаю, это продукты питания.– Говоря о продуктах питания, вы говорили, что Перу хочет увеличить экспорт фруктов. О каких фруктах идет речь?– Например, мандарины, мы их производим. Виноград – мы стали первыми в мире по объему производства винограда. Также голубика – Перу занимает первое место по производству голубики. Есть и другие фрукты, которые растут в Перу: например, манго, ананасы. Так что надо смотреть. Я думаю, будет востребован наш шоколад, какао в Перу очень высокого качества.– В России очень популярен кофе, обычно мы импортируем его из Колумбии, Бразилии. Перу хочет зайти на этот рынок?– Да, это так. Кофе из Перу есть в России, но в небольшом количестве. Его знают, это престижный товар. Я думаю, сейчас есть возможность для того, чтобы этот товар зашел на рынок.– Не могу не спросить про одежду. С российского рынка ушел ряд европейских брендов. А Перу известно качеством своего текстиля, своей одежды.– В Перу есть возможность производства одежды. Есть крупные торговые центры текстильных изделий, есть предприятия, которые занимаются пошивом одежды, производством текстиля. Тут вопрос, как перуанский производитель узнает, что нужно российскому потребителю. Потому что у нас исторически не было сильных связей в этой области. И второй вопрос – как сделать так, чтобы импортеры в России узнали, что в Перу есть такие возможности? Об этом очень мало кто знает. В этом направлении нужно работать. Возможности для производства текстиля в Перу очень большие.– Не только текстиля, но и шерсти альпаки.– Шерсть из альпаки очень высокого качества. Она очень популярна в Европе, особенно в Италии, Франции. Она очень ценится, есть возможности ее производства. Российские импортеры могли бы действовать не только через посредников, но и напрямую выходить на производителей шерсти альпаки, без посредников.– Как вы считаете, могут какие-то марки одежды из Перу прийти на российский рынок? Это возможно в ближайшем будущем?– Это вопрос, над которым нужно работать, чтобы появилась конкретика: в чем интерес российских предпринимателей, какие есть возможности, потребности. Должны быть встречи с российским предпринимателями, заинтересованными в этой теме, где мы могли бы предоставить информацию, которая у нас есть.– Пока никаких переговоров по этой теме не было?– Насколько я знаю, нет.– Как сейчас Перу разрешает проблемы с логистикой?– То, что сейчас происходит – это совершенно новый сценарий. Торговля продолжается, она не остановилась, мы продолжаем работать с Россией. Есть обязательства, есть соглашения, это все продолжается. Я только могу предположить, что будут изменения в маршруте. Товары из Перу обычно доставляют через Амстердам. Но что объединяет Перу и Россию географически? Это Тихий океан. Это большее расстояние и более высокие цены. Но это прямой маршрут для судов. Для Перу, например, очень легко добраться до китайских портов или в Россию через Владивосток.– Что касается логистических проблем. Например, компания Maersk, которая занимается перевозками, сворачивает свою деятельность в России. Получается, Перу надо искать ей замену?– Я не знаю, на сколько повысится стоимость транспортировки продуктов из Перу через Владивосток дальше в Россию. Это наверняка скажется на стоимости, так как расстояние очень большое. Приехать во Владивосток – не проблема. Вопрос в компаниях, которые будут обеспечивать эти перевозки, но они есть.– Но пока никакой конкретики у вас нет?– Нет, потому еще преждевременно что-то говорить. Но у нас очень большая торговля с азиатскими странами. Так что мы не видим ничего необычного в том, чтобы пересекать Тихий океан. Мы работаем с разными странами, прежде всего с Китаем. КНР стал практически нашим главным торговым партнером. А Россия рядом, в общем-то, маршрут тот же. Но, как я уже говорил, многое зависит не только от правительства, но и от самих предпринимателей, от возможностей логистики. Маршрут существует.– Какие перспективы туризма вы сейчас видите между нашими странами? Будет ли Перу делать сейчас какие-то специальные программы для российских туристов?– Следует отметить, что между нашими странами существует безвизовый режим. Российские граждане могут находиться в стране в течение 90 дней и затем продлевать свое пребывание до 180 дней.Что касается авиаперелетов, некоторые авиакомпании рассматривают возможность осуществления полетов между нашими странами, но пока это находится на стадии обсуждения.– Помимо машин, Лима импортирует из России удобрения, нитраты, калий, каучук, мочевину, продукцию химической промышленности, металлы. Есть сейчас потребность у Перу увеличивать импорт из России этих товаров?– Для нас очень важен импорт мочевины. До нынешних событий мы сокращали ее импорт, чтобы отдать приоритет внутреннему рынку. Мочевина используется не только как удобрение, но и в горнодобывающей промышленности. Это очень важный элемент. К сожалению, квоты на импорт мочевины стали меньше. Когда я говорил о том, что российский экспорт в Перу увеличился в три раза в прошлом году, это очень хороший знак того, что различные продукты активнее заходят на перуанский рынок. Так что мы видим, что Перу заинтересована в российском импорте, потому что в прошлом году получили в три раза больше товаров. Это хорошая новость для двусторонних отношений, это хорошая новость для России.– То есть, в этой области может быть увеличение импорта из России?– Я бы сказал, что, по моему мнению, помимо тех товаров, о которых мы уже говорили, большое будущее может иметь тема строительства железных дорог, тема метро, тех областей, где Россия является экспертом. Власти Перу сейчас заканчивают строительство второй линии метро, но планируют сделать еще шесть линий. Так что Россия может продемонстрировать свой интерес и свои возможности по этому вопросу. Поэтому я думаю, это та область, где у нас есть большой потенциал.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778044638.html

https://ria.ru/20211210/vyazanie-1763224893.html

https://ria.ru/20220322/maersk-1779473109.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, хуан дель кампо, экономика, перу, россия