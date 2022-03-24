https://ria.ru/20220324/dzhonson-1779948896.html

Британцы высмеяли "потерявшегося" на саммите НАТО Джонсона

Британцы высмеяли "потерявшегося" на саммите НАТО Джонсона - РИА Новости, 24.03.2022

Британцы высмеяли "потерявшегося" на саммите НАТО Джонсона

Посетители сайта газеты Daily Mail высмеяли британского премьер-министра Бориса Джонсона, к которому не подошел никто из коллег перед церемонией... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:20

2022-03-24T21:20

2022-03-24T21:24

в мире

борис джонсон

нато

великобритания

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Посетители сайта газеты Daily Mail высмеяли британского премьер-министра Бориса Джонсона, к которому не подошел никто из коллег перед церемонией фотографирования на саммите НАТО.Издание опубликовало материал об экстренном саммите альянса. Помимо изображений со встречи глав государств и правительств, в статье было размещено видео, на котором были запечатлены участники переговоров перед церемонией фотографирования.На кадрах видно, как Борис Джонсон стоит на заготовленной для него позиции, к нему подошел президент Франции Эммануэль Макрон, но не поприветствовал его, а стал обмениваться рукопожатиями с премьерами Греции, Исландии и некоторых других стран. Затем рядом с главой британского правительства образовался небольшой круг из участников саммита, которые стали что-то обсуждать, при этом Джонсон в разговоре не участвовал, а лишь неловко стоял в стороне и смотрел на коллег."Борис похож на скитальца", — написал The Candy man."Люди не разговаривают с тем, кто, очевидно, не может стоять на месте", — пояснил Days view."Ох, Борис! Невероятно, если подумать, не так давно Великобритания была одной из самых почитаемых и уважаемых стран в мире... Как вы как страна можете принять это?" — поинтересовался пользователь из Франции Jean Nimes.Me-again1 назвал Джонсона ленивым клоуном."Снова Брексит", — прокомментировал Vladded.Еще один читатель заявил, что премьер слишком увлекся, изображая из себя Уинстона Черчилля."Реальная опасность заключается в том, что этот клоун будет втягивать нас в гораздо больший конфликт", — добавил он.Honestnortherner считает, что никто не захотел слушать "лживого клоуна" и стоять рядом с "идиотом". Пользователь также обвинил Джонсона в пьянстве."У Бориса нет ни друзей, ни врагов. Только интересы", — прокомментировал PatrickRoots.Экстренный саммит НАТО прошел сегодня в Брюсселе. Участники встречи договорились разместить четыре дополнительные боевые группы на востоке Европы — в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, а также увеличить финансирование военных трат. Кроме того, альянс выразил поддержку Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773802556.html

https://ria.ru/20220201/dzhonson-1770408558.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779871587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, борис джонсон, нато, великобритания