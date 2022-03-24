https://ria.ru/20220324/dzhonson-1779857187.html

Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки

Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки - РИА Новости, 24.03.2022

Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки

Премьер Британии Борис Джонсон является одним из самых активных участников антироссийской гонки, но она приведет не к Олимпу, а внешнеполитическому тупику,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:24

2022-03-24T14:24

2022-03-24T14:43

в мире

великобритания

борис джонсон

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон является одним из самых активных участников антироссийской гонки, но она приведет не к Олимпу, а внешнеполитическому тупику, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова британского премьера Бориса Джонсона, заявившего о пересечении президентом РФ "красной черты", и отвечая на вопрос, пересек ли красные линии Запад.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, борис джонсон, дмитрий песков