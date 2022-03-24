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Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки - РИА Новости, 24.03.2022
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Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки
Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки - РИА Новости, 24.03.2022
Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки
Премьер Британии Борис Джонсон является одним из самых активных участников антироссийской гонки, но она приведет не к Олимпу, а внешнеполитическому тупику,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:24
2022-03-24T14:43
в мире
великобритания
борис джонсон
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон является одним из самых активных участников антироссийской гонки, но она приведет не к Олимпу, а внешнеполитическому тупику, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова британского премьера Бориса Джонсона, заявившего о пересечении президентом РФ "красной черты", и отвечая на вопрос, пересек ли красные линии Запад.
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в мире, великобритания, борис джонсон, дмитрий песков
14:24 24.03.2022 (обновлено: 14:43 24.03.2022)
 
Песков назвал Джонсона самым активным участником антироссийской гонки

Песков назвал британского премьера Джонсона самым активным участником антироссийской гонки

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон является одним из самых активных участников антироссийской гонки, но она приведет не к Олимпу, а внешнеполитическому тупику, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова британского премьера Бориса Джонсона, заявившего о пересечении президентом РФ "красной черты", и отвечая на вопрос, пересек ли красные линии Запад.
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В миреВеликобританияБорис ДжонсонДмитрий Песков
 
 
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