https://ria.ru/20220324/diversanty-1779900331.html

Под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионную группу

Под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионную группу - РИА Новости, 24.03.2022

Под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионную группу

Силовики Донецкой Народной Республики задержали в пригороде Мариуполя украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:18

2022-03-24T17:18

2022-03-24T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Силовики Донецкой Народной Республики задержали в пригороде Мариуполя украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает корреспондент РИА Новости.Семи диверсантам удалось прорваться из города на полицейской машине, но на повороте Мариуполь — Мангуш их остановило подразделение "Циклон" МВД ДНР.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нейтрализации боевиков. По информации силовиков, двое из них ранены."Все разоружены. Сейчас будем их паковать", — сказал РИА Новости участник операции.Оказать сопротивление диверсанты не успели."Сработали чисто", — сказал о действиях сотрудников МВД собеседник агентства.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

мариуполь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинской диверсионной группы под Мариуполем Силовики Донецкой народной республики задержали в пригороде Мариуполя украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает корреспондент РИА Новости. 2022-03-24T17:18 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, мариуполь