https://ria.ru/20220324/dannye-1779865608.html

Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные

Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные - РИА Новости, 24.03.2022

Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные

"Яндекс" в ближайшее время подключит сервис "Яндекс.Еда" к инструменту для управления данными, позволяющему отслеживать, какие сведения о пользователях накопили РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:06

2022-03-24T15:06

2022-03-24T15:06

технологии

яндекс

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Яндекс" в ближайшее время подключит сервис "Яндекс.Еда" к инструменту для управления данными, позволяющему отслеживать, какие сведения о пользователях накопили разные сервисы, и удалять их, сообщил в блоге компании руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей."В скором времени мы подключим "Еду" к инструменту для управления данными, который "Яндекс" запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда", - сообщил Маресов.Он отметил, что сервис свел к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным и уже переносит информацию в более защищенное хранилище. Система, через которую был получен доступ к данным, уже закрыта, проведен полный аудит безопасности."Об утечке мы узнали 28 февраля. Утёкшая информация - массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались сведения о заказах из "Яндекс.Еды". Это адреса, номера телефонов, имена - в том виде, в каком они указаны в сервисе, - а также даты и время заказов. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было, эта информация в безопасности", - добавил руководитель сервиса.Злоумышленники запустили сайт с визуализацией 22 марта, данные пользователей "Яндекс.Еды" были привязаны к интерактивной карте. Как указывает Маресов, на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве - ФИО и адреса электронной почты. "Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные "Еды" с данными, утёкшими из других компаний", - добавил он."Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами - чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утёкшую информацию, - они недоступны на территории РФ", - добавил гендиректор сервиса.

https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779698254.html

https://ria.ru/20220216/prilozheniya-1773024221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, яндекс, россия