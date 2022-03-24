https://ria.ru/20220324/dannye-1779865608.html
Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные
Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные - РИА Новости, 24.03.2022
Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные
"Яндекс" в ближайшее время подключит сервис "Яндекс.Еда" к инструменту для управления данными, позволяющему отслеживать, какие сведения о пользователях накопили РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:06
2022-03-24T15:06
2022-03-24T15:06
технологии
яндекс
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Яндекс" в ближайшее время подключит сервис "Яндекс.Еда" к инструменту для управления данными, позволяющему отслеживать, какие сведения о пользователях накопили разные сервисы, и удалять их, сообщил в блоге компании руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей."В скором времени мы подключим "Еду" к инструменту для управления данными, который "Яндекс" запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда", - сообщил Маресов.Он отметил, что сервис свел к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным и уже переносит информацию в более защищенное хранилище. Система, через которую был получен доступ к данным, уже закрыта, проведен полный аудит безопасности."Об утечке мы узнали 28 февраля. Утёкшая информация - массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались сведения о заказах из "Яндекс.Еды". Это адреса, номера телефонов, имена - в том виде, в каком они указаны в сервисе, - а также даты и время заказов. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было, эта информация в безопасности", - добавил руководитель сервиса.Злоумышленники запустили сайт с визуализацией 22 марта, данные пользователей "Яндекс.Еды" были привязаны к интерактивной карте. Как указывает Маресов, на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве - ФИО и адреса электронной почты. "Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные "Еды" с данными, утёкшими из других компаний", - добавил он."Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами - чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утёкшую информацию, - они недоступны на территории РФ", - добавил гендиректор сервиса.
https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779698254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс, россия
Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные
Глава "Яндекс.Еды" Маресов: пользователи смогут управлять накопленными сервисом данными
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
"Яндекс" в ближайшее время подключит сервис "Яндекс.Еда" к инструменту для управления данными, позволяющему отслеживать, какие сведения о пользователях накопили разные сервисы, и удалять их, сообщил в блоге
компании руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.
Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс
.Еда" привели к утечке
в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
"В скором времени мы подключим "Еду" к инструменту для управления данными, который "Яндекс" запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда", - сообщил Маресов.
Он отметил, что сервис свел к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным и уже переносит информацию в более защищенное хранилище. Система, через которую был получен доступ к данным, уже закрыта, проведен полный аудит безопасности.
"Об утечке мы узнали 28 февраля. Утёкшая информация - массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались сведения о заказах из "Яндекс.Еды". Это адреса, номера телефонов, имена - в том виде, в каком они указаны в сервисе, - а также даты и время заказов. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было, эта информация в безопасности", - добавил руководитель сервиса.
Злоумышленники запустили сайт с визуализацией 22 марта, данные пользователей "Яндекс.Еды" были привязаны к интерактивной карте. Как указывает Маресов, на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве - ФИО и адреса электронной почты. "Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные "Еды" с данными, утёкшими из других компаний", - добавил он.
"Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами - чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утёкшую информацию, - они недоступны на территории РФ", - добавил гендиректор сервиса.