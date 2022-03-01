https://ria.ru/20220301/utechka-1775908268.html
В "Яндекс.Еде" произошла утечка данных о заказах с телефонами клиентов
В "Яндекс.Еде" произошла утечка данных о заказах с телефонами клиентов - РИА Новости, 01.03.2022
В "Яндекс.Еде" произошла утечка данных о заказах с телефонами клиентов
Недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах, после... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:55
2022-03-01T18:55
2022-03-01T18:55
россия
технологии
яндекс
происшествия
мошенничество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах, после инцидента компания ужесточила доступ к этой информации, сообщили РИА Новости в компании."Служба информационной безопасности "Яндекс.Еды" выявила утечку информации. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее", - сообщили в "Яндексе".При этом в компании уточнили, что утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей."Яндекс" ужесточил подход к хранению чувствительной информации, в том числе связанной с заказами, и обеспечит ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платежной информации, логинов и паролей. Ручная обработка таких данных будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое", - добавили в компании.После инцидента "Яндекс" обратился в полицию.
https://ria.ru/20220301/moshennichestvo-1775797140.html
https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, яндекс, происшествия, мошенничество
В "Яндекс.Еде" произошла утечка данных о заказах с телефонами клиентов
Утечка данных о заказах с телефонами клиентов произошла в "Яндекс.Еде" из-за сотрудника
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах, после инцидента компания ужесточила доступ к этой информации, сообщили РИА Новости в компании.
"Служба информационной безопасности "Яндекс.Еды" выявила утечку информации. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее", - сообщили в "Яндексе".
При этом в компании уточнили, что утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
"Яндекс" ужесточил подход к хранению чувствительной информации, в том числе связанной с заказами, и обеспечит ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платежной информации, логинов и паролей. Ручная обработка таких данных будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое", - добавили в компании.
После инцидента "Яндекс
" обратился в полицию.