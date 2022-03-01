https://ria.ru/20220301/utechka-1775908268.html

В "Яндекс.Еде" произошла утечка данных о заказах с телефонами клиентов

В "Яндекс.Еде" произошла утечка данных о заказах с телефонами клиентов - РИА Новости, 01.03.2022

В "Яндекс.Еде" произошла утечка данных о заказах с телефонами клиентов

Недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах, после... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:55

2022-03-01T18:55

2022-03-01T18:55

россия

технологии

яндекс

происшествия

мошенничество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах, после инцидента компания ужесточила доступ к этой информации, сообщили РИА Новости в компании."Служба информационной безопасности "Яндекс.Еды" выявила утечку информации. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее", - сообщили в "Яндексе".При этом в компании уточнили, что утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей."Яндекс" ужесточил подход к хранению чувствительной информации, в том числе связанной с заказами, и обеспечит ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платежной информации, логинов и паролей. Ручная обработка таких данных будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое", - добавили в компании.После инцидента "Яндекс" обратился в полицию.

https://ria.ru/20220301/moshennichestvo-1775797140.html

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, яндекс, происшествия, мошенничество