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Будущее китайской экономики связано с Западом, заявил Байден - РИА Новости, 24.03.2022
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Будущее китайской экономики связано с Западом, заявил Байден
Будущее китайской экономики связано с Западом, заявил Байден - РИА Новости, 24.03.2022
Будущее китайской экономики связано с Западом, заявил Байден
Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:07
2022-03-24T21:07
в мире
си цзиньпин
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден."На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе Байден, комментируя роль Пекина в происходящих на Украине событиях. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.Хозяин Белого дома также частично раскрыл содержание своего недавнего разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Байдена, он не выдвигал лидеру КНР каких-либо угроз, однако "четко объяснил", каковы будут последствия в случае оказания поддержки России в контексте украинских событий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/kitay-1779672003.html
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в мире, си цзиньпин, сша, китай, джо байден
21:07 24.03.2022
 
Будущее китайской экономики связано с Западом, заявил Байден

Президент США Байден: будущее китайской экономики связано с Западом

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе Байден, комментируя роль Пекина в происходящих на Украине событиях. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.
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Хозяин Белого дома также частично раскрыл содержание своего недавнего разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Байдена, он не выдвигал лидеру КНР каких-либо угроз, однако "четко объяснил", каковы будут последствия в случае оказания поддержки России в контексте украинских событий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреСи ЦзиньпинСШАКитайДжо Байден
 
 
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