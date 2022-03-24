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Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину - РИА Новости, 24.03.2022
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Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину
Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину - РИА Новости, 24.03.2022
Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину
Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:42
2022-03-24T21:46
в мире
украина
си цзиньпин
китай
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден."На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе Байден, комментируя роль Пекина в происходящих на Украине событиях. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.Хозяин Белого дома также частично раскрыл содержание своего недавнего разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Байдена, он не выдвигал лидеру КНР каких-либо угроз, однако "четко объяснил", каковы будут последствия в случае оказания поддержки России в контексте украинских событий.
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в мире, украина, си цзиньпин, китай, сша, джо байден
20:42 24.03.2022 (обновлено: 21:46 24.03.2022)
 
Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину

Президент США Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину

© REUTERS / Evelyn Hockstein/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein/Pool
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе Байден, комментируя роль Пекина в происходящих на Украине событиях. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.
Хозяин Белого дома также частично раскрыл содержание своего недавнего разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Байдена, он не выдвигал лидеру КНР каких-либо угроз, однако "четко объяснил", каковы будут последствия в случае оказания поддержки России в контексте украинских событий.
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В миреУкраинаСи ЦзиньпинКитайСШАДжо Байден
 
 
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