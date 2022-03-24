https://ria.ru/20220324/bayden-1779943821.html

Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину

Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину - РИА Новости, 24.03.2022

Байден заявил, что не угрожал Си Цзиньпину

Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T20:42

2022-03-24T20:42

2022-03-24T21:46

в мире

украина

си цзиньпин

китай

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Китай понимает, что его экономическое будущее в гораздо большей степени связано со странами Запада, нежели с Россией, заявил в четверг президент США Джо Байден."На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе Байден, комментируя роль Пекина в происходящих на Украине событиях. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.Хозяин Белого дома также частично раскрыл содержание своего недавнего разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Байдена, он не выдвигал лидеру КНР каких-либо угроз, однако "четко объяснил", каковы будут последствия в случае оказания поддержки России в контексте украинских событий.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779764646.html

украина

китай

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, украина, си цзиньпин, китай, сша, джо байден