https://ria.ru/20220324/avia-1779781530.html

Ограничение для аэропортов юга и центральной России продлили до 1 апреля

Ограничение для аэропортов юга и центральной России продлили до 1 апреля - РИА Новости, 24.03.2022

Ограничение для аэропортов юга и центральной России продлили до 1 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:05

2022-03-24T08:05

2022-03-24T08:05

здоровье - общество

россия

курск

анапа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация."До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано для перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

https://ria.ru/20220323/soprovozhdenie-1779545823.html

россия

курск

анапа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, курск, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии