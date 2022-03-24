https://ria.ru/20220324/avia-1779781530.html
Ограничение для аэропортов юга и центральной России продлили до 1 апреля
Ограничение для аэропортов юга и центральной России продлили до 1 апреля - РИА Новости, 24.03.2022
Ограничение для аэропортов юга и центральной России продлили до 1 апреля
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:05
2022-03-24T08:05
2022-03-24T08:05
здоровье - общество
россия
курск
анапа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация."До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано для перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
https://ria.ru/20220323/soprovozhdenie-1779545823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, курск, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Ограничение для аэропортов юга и центральной России продлили до 1 апреля
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 1 апреля