https://ria.ru/20220324/aktsiya-1779964746.html

Массовая акция "Мы против НАТО" завершилась у посольства России в Белграде

Массовая акция "Мы против НАТО" завершилась у посольства России в Белграде - РИА Новости, 24.03.2022

Массовая акция "Мы против НАТО" завершилась у посольства России в Белграде

Массовая акция в столице Сербии "Мы против НАТО" на годовщину бомбардировок 1999 года завершилась у посольства России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T23:48

2022-03-24T23:48

2022-03-24T23:48

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Массовая акция в столице Сербии "Мы против НАТО" на годовщину бомбардировок 1999 года завершилась у посольства России, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии 24 марта вспоминают начало бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославия. В Белграде посол России Александр Боцан-Харченко и глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов вместе с сербскими ветеранами возложили венки к памятникам погибшим в ходе агрессии детям и всем жертвам бомбардировок в разных частях города.Вечером несколько общественных объединений собрали через соцсети граждан на акцию "Мы против НАТО" в центре столицы перед старым зданием генштаба, разрушенным ударом авиации альянса в ночь на 30 апреля 1999 года, когда погибли четыре человека и получили ранения около 40. Участники акции перекрыли улицу Кнеза Милоша, на митинге осудили НАТО, скандировали "Русские и сербы – братья навек" и прошли шествием по центральным улицам перед посольством Белоруссии, которое также приветствовали, к российской дипмиссии.Перед зданием российского диппредставительства собравшиеся почтили минутой молчания память жертв бомбардировок."Мы собрались не только чтобы напомнить об агрессии НАТО, но и, как и 4 марта, поддержать Россию. Сегодня я шел в начале колонны и не мог видеть всех, но, судя по тому, что видел, собралось около 2 тысяч человек. Наша поддержка продолжится, вы - наши братья и сейчас сражаетесь на Украине со всей НАТО, которая вооружает и подстрекает ваших противников", - заявил РИА Новости один из организаторов акции Марко Радулович, сооснователь сербского союза единоборств "Свибор", ветеран конфликтов в бывшей Югославии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220324/nebenzya-1779954082.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779914855.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, нато, югославия, сербия