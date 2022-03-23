Это безумие! Французов разозлила просьба Зеленского
Французы в соцсетях отказались поддержать Зеленского, выступившего перед парламентом
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Французы в социальных сетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter.
В среду Зеленский, обращаясь к парламенту Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.
Французские пользователи предположили, что опасная риторика Зеленского обернется для Европы печальными последствиями.
"Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие", — написал комментатор, поддерживающий кандидата в президенты Франции от крайне правых сил Эрика Земмура.
Его пост нашел отклик среди многих французов. Публикация набрала почти пять тысяч лайков и больше полторы тысячи ответов.
"Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова", — согласился один из подписчиков.
"Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать", — отметил еще один комментатор.
"Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей", — добавил другой пользователь в ответ.
"Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию", — заключил француз.
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