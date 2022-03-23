https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779758525.html

Это безумие! Французов разозлила просьба Зеленского

Это безумие! Французов разозлила просьба Зеленского - РИА Новости, 23.03.2022

Это безумие! Французов разозлила просьба Зеленского

Французы в социальных сетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:11

2022-03-23T22:11

2022-03-23T22:11

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Французы в социальных сетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter.В среду Зеленский, обращаясь к парламенту Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.Французские пользователи предположили, что опасная риторика Зеленского обернется для Европы печальными последствиями."Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие", — написал комментатор, поддерживающий кандидата в президенты Франции от крайне правых сил Эрика Земмура.Его пост нашел отклик среди многих французов. Публикация набрала почти пять тысяч лайков и больше полторы тысячи ответов."Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова", — согласился один из подписчиков."Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать", — отметил еще один комментатор."Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей", — добавил другой пользователь в ответ."Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию", — заключил француз.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

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https://ria.ru/20220323/oshibka-1779545378.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html

https://ria.ru/20220317/frantsuzy-1778594073.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, франция, россия, владимир зеленский, украина