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Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.03.2022
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Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.03.2022
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде
Возможная высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их дальше некуда, заявил РИА Новости в среду вице-спикер... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:29
2022-03-23T13:49
константин косачев
в мире
россия
польша
станислав жарин
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возможная высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их дальше некуда, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."Заморозит (отношения), ухудшать дальше некуда", - прокомментировал ситуацию Косачев. При этом, по его словам, если останется пространство для прямых контактов людей, "прежде всего в рамках приграничного сотрудничества, это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять".При этом Косачев выразил уверенность, что Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Польши. "Вне всякого сомнения (ответим зеркально – ред.)", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос агентства.В Кремле видели и слышали сообщения о возможной высылке дипломатов РФ из Польши, если они соответствуют действительности, то без ответа эти действия не останутся, это продолжение "свободного падения" в отношениях, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220323/polsha-1779612485.html
https://ria.ru/20220323/polsha-1779573042.html
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константин косачев, в мире, россия, польша, станислав жарин, совет федерации рф
13:29 23.03.2022 (обновлено: 13:49 23.03.2022)
 
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде

Сенатор Косачев: высылка дипломатов из Варшавы заморозит отношения России и Польши

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возможная высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их дальше некуда, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
12:56
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши
"Заморозит (отношения), ухудшать дальше некуда", - прокомментировал ситуацию Косачев. При этом, по его словам, если останется пространство для прямых контактов людей, "прежде всего в рамках приграничного сотрудничества, это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять".
При этом Косачев выразил уверенность, что Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Польши. "Вне всякого сомнения (ответим зеркально – ред.)", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
В Кремле видели и слышали сообщения о возможной высылке дипломатов РФ из Польши, если они соответствуют действительности, то без ответа эти действия не останутся, это продолжение "свободного падения" в отношениях, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
10:16
СМИ: работника ЗАГС в Варшаве обвинили в работе на российскую разведку
 
Константин КосачевВ миреРоссияПольшаСтанислав ЖаринСовет Федерации РФ
 
 
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