https://ria.ru/20220323/vysylka-1779623591.html
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде - РИА Новости, 23.03.2022
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде
Возможная высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их дальше некуда, заявил РИА Новости в среду вице-спикер... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:29
2022-03-23T13:29
2022-03-23T13:49
константин косачев
в мире
россия
польша
станислав жарин
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возможная высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их дальше некуда, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки, заявил ранее журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин."Заморозит (отношения), ухудшать дальше некуда", - прокомментировал ситуацию Косачев. При этом, по его словам, если останется пространство для прямых контактов людей, "прежде всего в рамках приграничного сотрудничества, это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять".При этом Косачев выразил уверенность, что Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Польши. "Вне всякого сомнения (ответим зеркально – ред.)", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос агентства.В Кремле видели и слышали сообщения о возможной высылке дипломатов РФ из Польши, если они соответствуют действительности, то без ответа эти действия не останутся, это продолжение "свободного падения" в отношениях, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220323/polsha-1779612485.html
https://ria.ru/20220323/polsha-1779573042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин косачев, в мире, россия, польша, станислав жарин, совет федерации рф
13:29 23.03.2022 (обновлено: 13:49 23.03.2022)
Высылка дипломатов заморозит отношения России и Польши, заявили в Совфеде
Сенатор Косачев: высылка дипломатов из Варшавы заморозит отношения России и Польши