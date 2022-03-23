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В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России
В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России - РИА Новости, 23.03.2022
В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России
Госдума на пленарном заседании в среду приняла два проекта постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:32
2022-03-23T10:32
2022-03-23T10:41
госдума рф
политика
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла два проекта постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и о ее составе.Согласно принятым документам, к основным задачам комиссии будут относиться изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.Председателем комиссии избирается депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия"), а его заместителями Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ) и Роза Чемерис ("Новые люди").
https://ria.ru/20220302/dzhabarov-1776003155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, политика, россия
10:32 23.03.2022 (обновлено: 10:41 23.03.2022)
В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России
В ГД создали комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России