https://ria.ru/20220323/vmeshatelstvo-1779576521.html

В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России

В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России - РИА Новости, 23.03.2022

В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России

Госдума на пленарном заседании в среду приняла два проекта постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:32

2022-03-23T10:32

2022-03-23T10:41

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла два проекта постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и о ее составе.Согласно принятым документам, к основным задачам комиссии будут относиться изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства, подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также подготовка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о фактах вмешательства.Председателем комиссии избирается депутат Госдумы Василий Пискарев ("Единая Россия"), а его заместителями Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Михаил Делягин ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ) и Роза Чемерис ("Новые люди").

https://ria.ru/20220302/dzhabarov-1776003155.html

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Кирилл Волков

госдума рф, политика, россия