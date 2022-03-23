https://ria.ru/20220323/ukraina-1779762602.html

День 28-й: мэр Мариуполя покинул город, Зеленский поговорил с Джонсоном

День 28-й: мэр Мариуполя покинул город, Зеленский поговорил с Джонсоном - РИА Новости, 23.03.2022

День 28-й: мэр Мариуполя покинул город, Зеленский поговорил с Джонсоном

Российские подразделения на 28-й день спецоперации на Украине продвинулись ещё на два километра и ведут бой против украинской бригады на окраинах... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:59

2022-03-23T22:59

2022-03-23T22:59

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские подразделения на 28-й день спецоперации на Украине продвинулись ещё на два километра и ведут бой против украинской бригады на окраинах Новомихайловки. Мэр Мариуполя покинул город, а российская сторона без участия Киева эвакуировала оттуда еще 8,5 тысяч человек.ХОД ОПЕРАЦИИЗа время спецоперации армия России уничтожила 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, а также свыше 1,5 тысяч танков и другой бронетехники.В среду Россия открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, Киев ни один коридор в очередной раз не согласовал. В результате в Россию были эвакуированы почти 18 тысяч человек, из них 3,7 тысячи детей. Только из Мариуполя было эвакуировано еще почти 8,5 тысяч человек, включая 26 иорданцев и вьетнамцев. Всего за время спецоперации из города уехало почти 82 тысячи человек.Также, по сообщениям СМИ, из Мариуполя уехал мэр города Вадим Бойченко.Около 7 тысяч иностранных граждан из 25 стран продолжают оставаться на Украине, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Обстановка в стране остается опасной. Так, в среду украинские радикалы в Харькове расстреляли во дворе дома жителей, которые попытались покинуть подвал для поиска воды и продуктов питания. В Чернигове, Сумах и Запорожье командиры нацбатальонов устроили грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, а ценности они вывозят в сторону западных границ. Кроме того, бойцы украинских нацбатов обстреляли санитарный автомобиль, ехавший для оказания помощи раненым в Сумах.В данный момент Россия проводит 57 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях Украины и республиках Донбасса, раздаются более 500 тонн гумпомощи.ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЩАЕТСЯ С ДЖОНСОНОМ, ПУТИН - С ШОЛЬЦЕМ, БЕННЕТОМ И МАКРОНОМПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что лидеры стран НАТО и G7 постараются сделать так, чтобы Зеленский находился в максимально выгодной позиции на мирных переговорах с Россией.В то же время Зеленский заявил, выступая перед парламентом Франции, что Париж может сыграть ведущую роль в новой системе обеспечения гарантий безопасности Украины.Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к достижению скорейшего перемирия на Украине и улучшению там гуманитарной ситуации, после чего переговорил с Зеленским.Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече. По словам Зеленского, Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности, которые являются первоочередной темой для компромиссов между Москвой и Киевом. Зеленский также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.Российский лидер в среду переговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и изложил в разговоре ряд соображений в контексте принципиальных позиций РФ на переговорах с украинскими представителями. В свою очередь Шольц подчеркнул необходимость поддержания дипломатических контактов с президентом России на фоне событий на Украине.Также Путин пообщался в среду с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса. Беннет тоже поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220323/evropa-1779512806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, киев, борис джонсон, владимир зеленский, россия