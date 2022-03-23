https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html

На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском

На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском - РИА Новости, 23.03.2022

На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском

Американцев может шокировать "смена поведения" президента Украины Владимира Зеленского, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:02

2022-03-23T16:02

2022-03-23T16:59

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американцев может шокировать "смена поведения" президента Украины Владимира Зеленского, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Зеленский воспользовался возможностью, чтобы превратить Украину в однопартийное государство, которым она теперь и стала", — сказал он.Журналист рассказал о решении Зеленского приостановить на время военного положения работу некоторых политических партий, а также об "указе о единой информационной политике". По словам Карлсона, этот документ фактически подчинил все украинские СМИ одному человеку."Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали <…>, тогда вы, видимо, ничего не знали об Украине. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над страной", — сказал телеведущий.Он предложил американцам не пытаться поддерживать несуществующую демократию на Украине и уделять больше внимания внутренним проблемам Соединенных Штатов.На днях в Верховной раде зарегистрировали законопроект, позволяющий "покончить с антиукраинскими политическими партиями". Помимо этого, СНБО уже запретил такие партии, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".В Москве уже обратили внимание на это решение. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел остановку деятельности украинских политических партий "охотой на ведьм". По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, Зеленский с помощью таких инициатив раскалывает общество, а Европа закрывает на это глаза.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779242363.html

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия