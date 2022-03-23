Рейтинг@Mail.ru
На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html
На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском
На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском - РИА Новости, 23.03.2022
На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском
Американцев может шокировать "смена поведения" президента Украины Владимира Зеленского, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:02
2022-03-23T16:59
в мире
сша
украина
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779418362_105:0:2894:1569_1920x0_80_0_0_4ed3e4e446e5a68b7f673e928a7c5fdf.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американцев может шокировать "смена поведения" президента Украины Владимира Зеленского, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Зеленский воспользовался возможностью, чтобы превратить Украину в однопартийное государство, которым она теперь и стала", — сказал он.Журналист рассказал о решении Зеленского приостановить на время военного положения работу некоторых политических партий, а также об "указе о единой информационной политике". По словам Карлсона, этот документ фактически подчинил все украинские СМИ одному человеку."Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали &lt;…&gt;, тогда вы, видимо, ничего не знали об Украине. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над страной", — сказал телеведущий.Он предложил американцам не пытаться поддерживать несуществующую демократию на Украине и уделять больше внимания внутренним проблемам Соединенных Штатов.На днях в Верховной раде зарегистрировали законопроект, позволяющий "покончить с антиукраинскими политическими партиями". Помимо этого, СНБО уже запретил такие партии, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".В Москве уже обратили внимание на это решение. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел остановку деятельности украинских политических партий "охотой на ведьм". По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, Зеленский с помощью таких инициатив раскалывает общество, а Европа закрывает на это глаза.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779242363.html
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779418362_269:0:2937:2001_1920x0_80_0_0_2332909730f656efaccbe0976bfc7ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия
16:02 23.03.2022 (обновлено: 16:59 23.03.2022)
 
На американском ТВ вскрылась ложь о Зеленском

Телеведущий Fox News Карлсон рассказал о дезинформации американцев о Зеленском

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американцев может шокировать "смена поведения" президента Украины Владимира Зеленского, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
"Зеленский воспользовался возможностью, чтобы превратить Украину в однопартийное государство, которым она теперь и стала", — сказал он.
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В конгрессе США призвали не помогать Украине из-за нацистов
Журналист рассказал о решении Зеленского приостановить на время военного положения работу некоторых политических партий, а также об "указе о единой информационной политике". По словам Карлсона, этот документ фактически подчинил все украинские СМИ одному человеку.
"Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали <…>, тогда вы, видимо, ничего не знали об Украине. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над страной", — сказал телеведущий.
Он предложил американцам не пытаться поддерживать несуществующую демократию на Украине и уделять больше внимания внутренним проблемам Соединенных Штатов.
Прохожие на площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Это другое": Европа строит тоталитаризм
На днях в Верховной раде зарегистрировали законопроект, позволяющий "покончить с антиукраинскими политическими партиями". Помимо этого, СНБО уже запретил такие партии, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
В Москве уже обратили внимание на это решение. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел остановку деятельности украинских политических партий "охотой на ведьм". По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, Зеленский с помощью таких инициатив раскалывает общество, а Европа закрывает на это глаза.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала