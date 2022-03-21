https://ria.ru/20220321/ukraina-1779283871.html

Законопроект о запрете "антиукраинских партий" зарегистрировали в Раде

Законопроект о запрете "антиукраинских партий" зарегистрировали в Раде - РИА Новости, 21.03.2022

Законопроект о запрете "антиукраинских партий" зарегистрировали в Раде

Законопроект, позволяющий "покончить с антиукраинскими политическими партиями" зарегистрирован в парламенте Украины, сообщили в Верховной раде. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:18

2022-03-21T15:18

2022-03-21T15:46

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Законопроект, позволяющий "покончить с антиукраинскими политическими партиями" зарегистрирован в парламенте Украины, сообщили в Верховной раде.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо". В "Оппозиционной платформе – За жизнь" назвали решение не имеющим законных оснований и заявили, что будут его оспаривать. Представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила, что решение о запрете деятельности ряда оппозиционных партий, указанных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, будет принимать суд."Первый заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский совместно с коллегами зарегистрировал в парламенте законопроект №7172, который позволит покончить с антиукраинскими политическими партиями. Со всеми теми, которые годами кричали про" ихтамнет", "внешнее управление и были рупорами Кремля на нашей земле", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.Согласно тексту законопроекта на сайте парламента, предлагается, в частности, запрет или принудительная ликвидация политических партий за "популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций", оправдание, признание правомерности или публичное отрицание "вооруженной агрессии против Украины, аннексии территории Украины".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что считает остановку деятельности некоторых украинских политических партий на время военного положения на Украине "охотой на ведьм". Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Зеленский своим решением о запрете партий расколол общество, Европа же на это закрыла глаза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.

https://ria.ru/20220320/kiva-1779109920.html

https://ria.ru/20220320/partiya-1779117386.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр