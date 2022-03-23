https://ria.ru/20220323/ukraina-1779651923.html
Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране
Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране - РИА Новости, 23.03.2022
Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране
Белоруссия прияла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:28
2022-03-23T15:28
2022-03-23T15:49
в мире
белоруссия
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Белоруссия прияла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.Ранее посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней."Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов", - сказал Глаз журналистам.Пресс-секретарь подчеркнул, что дипломатический состав Украины в формате "1+4", то есть посол и еще четыре дипломата, спокойно может продолжать свою работу в Белоруссии в соответствии с целями, определенными венской конвенцией. Он добавил, что "в связи с фактическим отсутствием персонала (в украинской дипмиссии - ред.) белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте".
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/belorussiya-1779624081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, признание днр и лнр в россии
15:28 23.03.2022 (обновлено: 15:49 23.03.2022)
Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране
Белоруссия приняла решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране
МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Белоруссия прияла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Ранее посол Белоруссии
в Киеве Игорь Сокол
заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины
группа белорусских дипломатов была последней.
"Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов", - сказал Глаз журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что дипломатический состав Украины в формате "1+4", то есть посол и еще четыре дипломата, спокойно может продолжать свою работу в Белоруссии в соответствии с целями, определенными венской конвенцией. Он добавил, что "в связи с фактическим отсутствием персонала (в украинской дипмиссии - ред.) белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте".