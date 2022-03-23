https://ria.ru/20220323/ukraina-1779651923.html

Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране

Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране - РИА Новости, 23.03.2022

Минск принял решение о сокращении числа украинских дипломатов в стране

Белоруссия прияла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:28

2022-03-23T15:28

2022-03-23T15:49

в мире

белоруссия

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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Белоруссия прияла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.Ранее посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшая в пятницу-субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней."Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов", - сказал Глаз журналистам.Пресс-секретарь подчеркнул, что дипломатический состав Украины в формате "1+4", то есть посол и еще четыре дипломата, спокойно может продолжать свою работу в Белоруссии в соответствии с целями, определенными венской конвенцией. Он добавил, что "в связи с фактическим отсутствием персонала (в украинской дипмиссии - ред.) белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте".

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/belorussiya-1779624081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, белоруссия, признание днр и лнр в россии