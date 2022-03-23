https://ria.ru/20220323/ubiystva-1779765497.html

Жительница Мариуполя: "Азовцы" гордились тем, как зверски убивают горожан

Жительница Мариуполя: "Азовцы" гордились тем, как зверски убивают горожан - РИА Новости, 23.03.2022

Жительница Мариуполя: "Азовцы" гордились тем, как зверски убивают горожан

Украинские неонацисты из полка "Азов" гордились тем, как зверски убивают ни в чем не виновных мирных граждан Мариуполя и садистски издеваются даже над детьми,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:36

2022-03-23T23:36

2022-03-23T23:54

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батальон "азов"

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов" гордились тем, как зверски убивают ни в чем не виновных мирных граждан Мариуполя и садистски издеваются даже над детьми, все это они снимали на видео, рассказала жительница города Любовь Устинова, которой удалось покинуть Мариуполь.По словам Устиновой, двое бойцов "Азова" показывали ей видео, на котором демонстрировалось, "как они подрывают гранатой человека, который уже не мог сопротивляться, как издевались над детьми".Одного бойца звали Петр, второго - Давид, добавила Устинова."Азовцы" прямо гордились тем, что издеваются над людьми, что убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виновны. Которые прячутся от бомбежек и не знают, как выжить", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/mer-1779751782.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, батальон "азов", мариуполь