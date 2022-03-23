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Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями - РИА Новости, 23.03.2022
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Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями
Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями предположения о том, что Китай "под сурдинку" ситуации в мире и спецоперации России на Украине, РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:16
2022-03-23T12:31
сша
тайвань
си цзиньпин
мгимо
сергей лавров
китай
в мире
ван и (политик)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями предположения о том, что Китай "под сурдинку" ситуации в мире и спецоперации России на Украине, мог бы напасть на Тайвань, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не буду комментировать кто что каким цветом красит в Вашингтоне и что подписывает президент (Джо) Байден. Я могу только опираться на официальные комментарии после недавнего видеообщения Байдена с председателем Си Цзиньпином. И в изложении китайской стороны было сказано, что Китай подчеркнул недопустимость отхода от единожды заявленной линии США на наличие только одного Китая, и в сообщении американской стороны, Белого дома, тоже было сказано, что Байден подтвердил политику по Тайваню", - сказал Лавров в ходе общения со студентами и преподавателями МГИМО."Дальше этого я не стал бы сейчас спекулировать. Спекуляций и так много, вы наверняка читаете все это, насчет того, что Китай мог бы сейчас воспользоваться этой ситуацией и под сурдинку напасть на Тайвань. Такие простые комбинации, одноходовочки, знаете, сейчас там много чего говорят", - добавил министр.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".При этом, глава МИД КНР Ван И в начале марта говорил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге он вернется "в объятия родины".
https://ria.ru/20220323/lavrov-1779599681.html
https://ria.ru/20220316/kitay-1778415179.html
сша
тайвань
китай
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сша, тайвань, си цзиньпин, мгимо, сергей лавров, китай, в мире, ван и (политик), у цянь, вашингтон (город), мид кнр, гоминьдан
12:16 23.03.2022 (обновлено: 12:31 23.03.2022)
 
Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями

Лавров: предположения, что Китай может напасть на Тайвань, являются спекуляциями

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями предположения о том, что Китай "под сурдинку" ситуации в мире и спецоперации России на Украине, мог бы напасть на Тайвань, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не буду комментировать кто что каким цветом красит в Вашингтоне и что подписывает президент (Джо) Байден. Я могу только опираться на официальные комментарии после недавнего видеообщения Байдена с председателем Си Цзиньпином. И в изложении китайской стороны было сказано, что Китай подчеркнул недопустимость отхода от единожды заявленной линии США на наличие только одного Китая, и в сообщении американской стороны, Белого дома, тоже было сказано, что Байден подтвердил политику по Тайваню", - сказал Лавров в ходе общения со студентами и преподавателями МГИМО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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"Дальше этого я не стал бы сейчас спекулировать. Спекуляций и так много, вы наверняка читаете все это, насчет того, что Китай мог бы сейчас воспользоваться этой ситуацией и под сурдинку напасть на Тайвань. Такие простые комбинации, одноходовочки, знаете, сейчас там много чего говорят", - добавил министр.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
При этом, глава МИД КНР Ван И в начале марта говорил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге он вернется "в объятия родины".
 
СШАТайваньСи ЦзиньпинМГИМОСергей ЛавровКитайВ миреВан И (политик)У ЦяньВашингтон (город)МИД КНРГоминьдан
 
 
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