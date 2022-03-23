https://ria.ru/20220323/tayvan-1779603027.html

Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями

Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров назвал слова о том, что Китай может напасть на Тайвань, спекуляциями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями предположения о том, что Китай "под сурдинку" ситуации в мире и спецоперации России на Украине, РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:16

2022-03-23T12:16

2022-03-23T12:31

сша

тайвань

си цзиньпин

мгимо

сергей лавров

китай

в мире

ван и (политик)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями предположения о том, что Китай "под сурдинку" ситуации в мире и спецоперации России на Украине, мог бы напасть на Тайвань, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не буду комментировать кто что каким цветом красит в Вашингтоне и что подписывает президент (Джо) Байден. Я могу только опираться на официальные комментарии после недавнего видеообщения Байдена с председателем Си Цзиньпином. И в изложении китайской стороны было сказано, что Китай подчеркнул недопустимость отхода от единожды заявленной линии США на наличие только одного Китая, и в сообщении американской стороны, Белого дома, тоже было сказано, что Байден подтвердил политику по Тайваню", - сказал Лавров в ходе общения со студентами и преподавателями МГИМО."Дальше этого я не стал бы сейчас спекулировать. Спекуляций и так много, вы наверняка читаете все это, насчет того, что Китай мог бы сейчас воспользоваться этой ситуацией и под сурдинку напасть на Тайвань. Такие простые комбинации, одноходовочки, знаете, сейчас там много чего говорят", - добавил министр.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".При этом, глава МИД КНР Ван И в начале марта говорил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге он вернется "в объятия родины".

https://ria.ru/20220323/lavrov-1779599681.html

https://ria.ru/20220316/kitay-1778415179.html

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Екатерина Зайцева

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