Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/status-1779654384.html
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и Донбассе. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:37
2022-03-23T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и Донбассе."Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует Совету Федерации одобрить закон", - говорится в заключении комитета.Совфед рассмотрит документ в среду во второй половине дня.Согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживание.Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, а также сотрудников других правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
https://ria.ru/20220323/obmen-1779616937.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, совет федерации рф
15:37 23.03.2022
 
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации

Профильный комитет Совфеда поддержал закон о статусе ветерана для участников спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и Донбассе.
"Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует Совету Федерации одобрить закон", - говорится в заключении комитета.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:00
"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации
Совфед рассмотрит документ в среду во второй половине дня.
Согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживание.
Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, а также сотрудников других правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
13:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала