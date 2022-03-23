https://ria.ru/20220323/status-1779654384.html
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и Донбассе. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:37
2022-03-23T15:37
2022-03-23T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и Донбассе."Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует Совету Федерации одобрить закон", - говорится в заключении комитета.Совфед рассмотрит документ в среду во второй половине дня.Согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживание.Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, а также сотрудников других правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
https://ria.ru/20220323/obmen-1779616937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, совет федерации рф
В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации
Профильный комитет Совфеда поддержал закон о статусе ветерана для участников спецоперации