https://ria.ru/20220323/status-1779654384.html

В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации

В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022

В Совфеде поддержали закон о статусе ветерана для участников спецоперации

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и Донбассе. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:37

2022-03-23T15:37

2022-03-23T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал в среду закон о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине и Донбассе."Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует Совету Федерации одобрить закон", - говорится в заключении комитета.Совфед рассмотрит документ в среду во второй половине дня.Согласно документу, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой уже пользуются ветераны операций в Афганистане, Сирии и прочих горячих точек. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном, медицинском обслуживание.Статус ветерана и инвалида боевых действий устанавливается для военнослужащих, а также сотрудников других правоохранительных и силовых структур, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220323/obmen-1779616937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, совет федерации рф