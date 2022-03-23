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США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
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США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ
США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ
США и ЕС работают над соглашением для обеспечения поставок американских СПГ и водорода в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:51
2022-03-23T18:51
природный газ
сша
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
европа
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США и ЕС работают над соглашением для обеспечения поставок американских СПГ и водорода в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Согласно имеющемуся в распоряжении агентства дипломатическому документу, президент США и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен могут объявить о соглашении на этой неделе.Ранее Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779708523.html
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природный газ, сша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европа, в мире
18:51 23.03.2022
 
США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ

Bloomberg: США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода в Европу

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США и ЕС работают над соглашением для обеспечения поставок американских СПГ и водорода в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Соглашение будет направлено на то, чтобы гарантировать поставки энергоресурсов в Европу в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении агентства.
Согласно имеющемуся в распоряжении агентства дипломатическому документу, президент США и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен могут объявить о соглашении на этой неделе.
Ранее Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года.
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Природный газСШАЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЕвропаВ мире
 
 
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