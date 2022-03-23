https://ria.ru/20220323/spg-1779725322.html

США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ

США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022

США и Евросоюз готовят соглашение о поставках СПГ и водорода, сообщили СМИ

США и ЕС работают над соглашением для обеспечения поставок американских СПГ и водорода в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:51

2022-03-23T18:51

2022-03-23T18:51

природный газ

сша

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

европа

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США и ЕС работают над соглашением для обеспечения поставок американских СПГ и водорода в Европу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Согласно имеющемуся в распоряжении агентства дипломатическому документу, президент США и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен могут объявить о соглашении на этой неделе.Ранее Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779708523.html

сша

европа

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Владимир Лаврентьев

природный газ, сша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европа, в мире