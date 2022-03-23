https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

Ни мира, ни островов. Почему Россия отказалась от диалога с Японией

Ни мира, ни островов. Почему Россия отказалась от диалога с Японией - РИА Новости, 23.03.2022

Ни мира, ни островов. Почему Россия отказалась от диалога с Японией

Никакого мирного договора и безвизовых поездок на Курилы: Москва оборвала диалог с Токио, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на островах... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:00

2022-03-23T08:00

2022-03-23T13:09

еити масудзоэ

дмитрий стрельцов

синдзо абэ

феодосия

токио

россия

nintendo

мгимо

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Михаил Катков, Дарья Зеленская. Никакого мирного договора и безвизовых поездок на Курилы: Москва оборвала диалог с Токио, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на островах. Отношения двух стран резко ухудшились на фоне военной спецоперации на Украине. Многие годы Япония балансировала между США и Россией, но в итоге поддержала большинство западных санкций.Российско-японский разрывДальнейшее обсуждение мирного договора Москва считает невозможным, так как Токио занимает откровенно недружественную позицию и пытается нанести ущерб интересам страны. Об этом прямо заявили в российском МИДе.В Токио решение назвали "неуважением" к чувствам бывших жителей островов. "Попытки увязать реакцию (на военную операцию на Украине. — Прим. ред.) и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим", — ответил глава японского МИД.Япония поддержала санкции и после вхождения Крыма в состав России, но тогда попыталась сохранить баланс между национальными интересами и солидарностью со странами "Семерки". Губернатор Токио Еити Масудзоэ даже выступил с обращением к россиянам: "Нам необходимо опираться на военные возможности США. Нам очень хотелось бы, чтобы российский народ узнал о том, что подталкивает Японию".Переговоры о смягчении визового режима для российских граждан тогда остановили и заморозили проекты сотрудничества по освоению космоса и инвестиций. Под ограничения попали крымская компания "Черноморнефтегаз" и нефтебаза в Феодосии, крупнейшим российским банкам запретили выпускать ценные бумаги в Японии. В черные списки вошли десятки российских и украинских политиков, включая Виктора Януковича и Сергея Аксенова.Из-за санкций замедлилось продвижение в России японского бизнеса. Но не остановилось. В 2018-м удалось создать российско-японскую инвестиционную платформу для поддержки программ развития Дальнего Востока. При содействии японских компаний в регионе запустили проект по строительству уникальных теплиц, которые позволяют выращивать овощи в суровых условиях круглый год. Одно из таких экспериментальных сооружений уже действует в Якутии. А осенью заключили договор с компанией Sojitz JECT Corporation для реализации экологических бизнес-проектов по разработке биомассы в качестве источника возобновляемой энергии. Японские инженерные решения применяла компания "Доброфлот" для разведения морского гребешка.Впрочем, множество анонсированных программ далеки от завершения. В 2019-м в Калининградской области объявили о начале строительства многопрофильного медицинского центра при поддержке Craig Trust Japan. Однако к делу так и не приступили, вероятно, из-за пандемии. Еще один амбициозный проект — мост, соединяющий Сахалин с островом Хоккайдо. Но дальше обсуждений тоже не продвинулись.После начала военной операции России на Украине Япония заняла осторожную позицию, вводить санкции начала не сразу. Затем под ограничения попали "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация и многие другие.Самый болезненный запрет коснулся экспорта 57 товаров общего и технологического назначения. В их числе многое из того, что необходимо для промышленности: полупроводники, радары, лазеры, осциллографы, резисторы, телекамеры, оптические фильтры, оборудование для нефтеобработки и радиоэлектронное, а также дизельные двигатели, комплектующие для тракторов и самолетов.С российского рынка также массово уходят крупнейшие японские компании. IT-гигант NEC приостановил новые заказы, поставки и инвестиции, Toyota и Nissan — производство автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге. Руководство Mitsubishi Motors тоже намерено обойти Россию стороной. На паузе Sony, Sega и Nintendo.Острова диалогаЧто касается Курил, переговоры, по выражению Дмитрия Медведева, всегда носили "ритуальный характер". Согласно Конституции Россия обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. В том числе, конечно, и островов. СССР взял под контроль Курильский архипелаг после поражения Токио во Второй мировой, но затем согласился передать японцам острова Хабомаи и Шикотан с условием, что сначала будет заключен мирный договор. Дипломатические отношения восстановили, но документально мир не закрепили до сих пор. Одна из причин — Япония, помимо Хабомаи и Шикотана, хочет получить еще Кунашир и Итуруп.В 2013-м премьер-министр Синдзо Абэ решил во что бы то ни стало подписать договор. Поклялся на могиле предков, что поставит точку в переговорах вокруг Курил. На общенациональном съезде за возвращение "северных территорий" японцы даже отказались от использования термина "незаконная оккупация" в отношении островов. В 2016-м главы России и Японии провели четыре встречи, Владимир Путин прилетел в гости на малую родину Абэ. Подписали 12 межправительственных и 68 коммерческих соглашений. В 2017-м — снова четыре встречи. Столько же в 2018-м.Естественно, главной темой всегда было заключение мирного договора. В рамках этого процесса стороны начали обсуждать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах. Туда приезжали японские бизнесмены, осматривали территорию и размещенные инфраструктурные объекты.Изначально активизация диалога между двумя государствами позитивно сказалась на торговых связях. По итогам 2018-го оборот вырос на 17 процентов, до 21,3 миллиарда долларов. Однако потом снова все пошло на спад - масштабные совместные проекты не развивались и с каждым годом объемы торговли сокращались.Японцы не хотели начинать бизнес на Курилах по российским законам и ждали, что для них организуют там особую экономическую зону. В 2018-м Путин предложил Абэ подписать мир без всяких предварительных условий, а с территориальными претензиями разобраться позже. Япония на это не согласилась.В сентябре 2019-го Путин дал символический старт деятельности рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. Японцам это по понятным причинам не понравилось - с их точки зрения, остров японский, поэтому и российского завода там быть не должно. В 2020-м Токио выразил недовольство из-за визита на Курилы генпрокурора России Игоря Краснова и геолого-разведочных работ.Окончательно противоречия в позициях Москвы и Токио обнажились в 2021-м, когда Путин объявил о плане по созданию на Курилах особой экономической зоны, в рамках которой местный бизнес освободят от уплаты большинства налогов на ближайшие десять лет. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что "это решение противоречит японским интересам и законодательству". Москва же действовала на своей земле и не обязана была ни с кем ничего согласовывать. Ни Советский Союз, ни Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов, напоминал в июне 2021-го Путин в разговоре с журналистами. Впрочем, к этому моменту Синдзо Абэ уже не был премьер-министром. В августе 2020 года он объявил об отставке по состоянию здоровья.Дело принципа и торгаСтарший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков надеется, что отказ от диалога с Токио временный и после завершения событий на Украине его пересмотрят."Нынешнюю ситуацию нельзя воспринимать исключительно в рамках двусторонних отношений. Во-первых, Япония переживает из-за угроз со стороны Китая и КНДР, поэтому старается выстраивать более тесные взаимосвязи с США, надеясь на их защиту. В ответ Вашингтон требует от Токио следования в общем русле внешней политики. Во-вторых, российско-японские встречи по мирному договору не привели к видимым для японцев позитивным результатам, у них начался период разочарования и маятник качнулся в другую сторону", — говорит Казаков.В свою очередь, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов считает, что решение Москвы было прогнозируемым: "Япония — часть коллективного Запада, и она присоединилась к антироссийским санкциям. Поэтому правительство России причислило Японию к разряду недружественных стран. Следующим шагом стал отказ Москвы от диалога".За последние десять лет переговоры ни к чему не привели и не имели значимых перспектив, напоминает Стрельцов. Однако сам факт взаимодействия позволял России и Японии развивать сотрудничество во многих областях. Кроме того, Москва рассчитывала, что диалог по Курилам удержит Токио от резких антироссийских шагов. Сейчас таких иллюзий нет.

https://ria.ru/20190328/1552168150.html

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еити масудзоэ, дмитрий стрельцов, синдзо абэ, феодосия, токио, россия, nintendo , мгимо, mitsubishi motors , санкции в отношении россии, япония, курильские острова